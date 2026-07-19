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FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:25
FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Efeleri, VNL 3. haftadaki son karşılaşmasında İran ile karşı karşıya gelecek. Belgrad etabında aldığı sonuçların ardından ay-yıldızlı ekibin final etabındaki durumu bu mücadeleyle netlik kazanacak. Peki, Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…