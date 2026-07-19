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Haberler Fotohaber FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:25

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Efeleri, VNL 3. haftadaki son karşılaşmasında İran ile karşı karşıya gelecek. Belgrad etabında aldığı sonuçların ardından ay-yıldızlı ekibin final etabındaki durumu bu mücadeleyle netlik kazanacak. Peki, Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…

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FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasını İran karşılaşmasıyla tamamlayacak. Filenin Efeleri açısından büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, normal sezon sıralamasının son şeklini almasında etkili olacak.

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-İRAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İran arasındaki 2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. VNL 3. hafta kapsamında oynanacak mücadeleye Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena ev sahipliği yapacak.

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FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Filenin Efeleri'nin İran ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-İRAN MAÇI MİLLİ TAKIM KADROSU

Filenin Efeleri'nin VNL 3. hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ VNL 3. HAFTA MAÇI: Türkiye-İran voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 VNL ERKEKLER FİNALLERİ NEREDE VE NE ZAMAN?

2026 Voleybol Milletler Ligi Erkekler Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sekiz takımın mücadele edeceği final etabı çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak; ardından yarı final, üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.

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