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Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:23
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 21:25
Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final etabında tarihi bir maça çıkıyor. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek çeyrek final turunda Filenin Efeleri, zorlu rakibi Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadelenin yayın günü, başlama saati ve şifresiz canlı yayın kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?