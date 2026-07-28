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Giriş Tarihi: 28.07.2026 21:23 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 21:25

Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final etabında tarihi bir maça çıkıyor. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek çeyrek final turunda Filenin Efeleri, zorlu rakibi Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadelenin yayın günü, başlama saati ve şifresiz canlı yayın kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VNL grup aşamalarını başarıyla geride bırakarak son 8 takım arasına adını yazdıran milli takımımız, yarı finale yükselmek amacıyla parkedeki yerini alıyor. Beilun Spor Salonu'nda sahne alacak kritik karşılaşma, Türk voleybol tarihinin en önemli randevularından biri olarak gösteriliyor. İşte dev maça dair tüm detaylar.

Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı heyecanı çeyrek final karşılaşmalarıyla başlıyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek final mücadelesinde 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

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Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Milli heyecan her zaman olduğu gibi naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Türkiye - Slovenya Voleybol Maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VNL ERKEKLER FİNAL ETABI NEREDE OYNANIYOR?

2026 VNL Erkekler Final Etabı organizasyonuna bu yıl Çin ev sahipliği yapıyor. Tüm çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları Çin'in Ningbo kentinde yer alan ünlü Beilun Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Filenin Efeleri, Slovenya'yı elemesi halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Millilerimizin VNL Finalleri kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Marko Matic, Ahmet Samet Baltacı

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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