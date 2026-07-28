Filenin Efeleri VNL çeyrek finalde! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Milli heyecan her zaman olduğu gibi naklen ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak. Türkiye - Slovenya Voleybol Maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.