Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye; Letonya'nın yanı sıra Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan program şöyle: