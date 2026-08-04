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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:28
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveyi hedefleyen Filenin Sultanları, grup etabının ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın programı belli oldu. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Sultanları maç programı...