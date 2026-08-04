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Giriş Tarihi: 04.08.2026 11:28

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası'nda yeniden zirveyi hedefleyen Filenin Sultanları, grup etabının ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın programı belli oldu. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Sultanları maç programı...

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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk sınavını Letonya karşısında verecek. Filenin Sultanları'nın turnuvaya nasıl bir başlangıç yapacağı heyecanla beklenirken karşılaşmanın programı da araştırılmaya başlandı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Letonya arasındaki 2026 CEV Avrupa Şampiyonası A Grubu karşılaşması, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Turnuvanın açılış gününde oynanacak mücadele, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup etabındaki ilk sınavı olacak.

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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Letonya voleybol maçı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonanın Türkiye ayağındaki grup karşılaşmalarıyla birlikte son 16, çeyrek final, yarı final ve madalya maçları da aynı salonda gerçekleştirilecek.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye; Letonya'nın yanı sıra Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan program şöyle:

  • 21 Ağustos 2026: Türkiye-Letonya – 19.00
  • 23 Ağustos 2026: Türkiye-Slovenya – 19.00
  • 24 Ağustos 2026: Türkiye-Macaristan – 19.00
  • 26 Ağustos 2026: Türkiye-Almanya – 19.00
  • 28 Ağustos 2026: Türkiye-Polonya – 19.00
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğini üstleneceği organizasyonda 24 milli takım mücadele edecek.

Türkiye, 2003 ve 2019'un ardından Avrupa Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları ise 2023'te kazandığı şampiyonluğun ardından turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılacak.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkıyor! Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

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