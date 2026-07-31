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Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:38
Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?
VNL'de şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, bu kez Avrupa'daki unvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup fikstürü belli oldu. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?