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Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:38

Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

VNL'de şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, bu kez Avrupa'daki unvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup fikstürü belli oldu. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

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Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

Son Avrupa şampiyonu Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kupayı yeniden kazanmak için mücadele edecek. A Grubu'nda yer alan millilerin İstanbul'da oynayacağı karşılaşmaların tarih ve saatleri açıklandı.

Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

2026 CEV KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvaya Türkiye ile birlikte Çekya, Azerbaycan ve İsveç ev sahipliği yapacak. Toplam 24 takımın katılacağı organizasyonda grup karşılaşmalarının ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve madalya maçları oynanacak.

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Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NE ZAMAN?

A Grubu'nda mücadele edecek Filenin Sultanları, ilk karşılaşmasını 21 Ağustos'ta Letonya ile oynayacak. Türkiye'nin beş grup maçının tamamı saat 19.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın grup etabı maç programı şöyle:

  • 21 Ağustos 2026: Türkiye-Letonya – 19.00
  • 23 Ağustos 2026: Türkiye-Slovenya – 19.00
  • 24 Ağustos 2026: Türkiye-Macaristan – 19.00
  • 26 Ağustos 2026: Türkiye-Almanya – 19.00
  • 28 Ağustos 2026: Türkiye-Polonya – 19.00
Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın dört ev sahibinden biri olacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda A Grubu maçlarının yanı sıra son 16 ve çeyrek final karşılaşmalarının bir bölümü oynanacak. Yarı finaller ile final ve üçüncülük mücadelesi de aynı salonda gerçekleştirilecek.

Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI SON AVRUPA ŞAMPİYONU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2026 Voleybol Milletler Ligi'ni de zirvede tamamlayan Filenin Sultanları, İstanbul'da seyirci desteğini arkasına alarak Avrupa şampiyonluğu unvanını korumaya çalışacak.

Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

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