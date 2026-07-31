Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye’nin maçları ne zaman, rakipleri kim olacak?

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın dört ev sahibinden biri olacak. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda A Grubu maçlarının yanı sıra son 16 ve çeyrek final karşılaşmalarının bir bölümü oynanacak. Yarı finaller ile final ve üçüncülük mücadelesi de aynı salonda gerçekleştirilecek.