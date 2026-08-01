FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda A Grubu maçları İstanbul'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın karşılaşma programı ise voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.