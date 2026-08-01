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Giriş Tarihi: 01.08.2026 12:33

FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

Filenin Sultanları'nın yeni hedefi 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası oldu. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala voleybolseverler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programını, rakiplerini ve karşılaşmaların oynanacağı şehirleri araştırıyor. Peki, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlayacak ve hangi ülkelerde oynanacak? İşte 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na dair merak edilenler.

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FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı organizasyonda A Grubu maçları İstanbul'da oynanacak. Filenin Sultanları'nın karşılaşma programı ise voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI 2026 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç takvimi belli oldu. Filenin Sultanları, gruptan çıkma hedefiyle ilk turda 5 önemli karşılaşmada parkeye çıkacak.

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FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
  • 21 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Letonya
  • 23 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Slovenya
  • 24 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Macaristan
  • 26 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Almanya
  • 28 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye - Polonya
FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

DEV TURNUVAYA İSTANBUL EV SAHİPLİĞİ YAPACAK: MAÇLAR HANGİ SALONDA?

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası, 7 yıl aradan sonra yeniden Türkiye sınırlarına taşınıyor. Organizasyonun Türkiye ayağındaki tüm mücadeleler, İstanbul'un simge tesislerinden biri olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?

Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç ortaklığında gerçekleşen şampiyonada, İstanbul etabı Türk voleybolseverlerin atmosfer desteğiyle öne çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu, grup aşamasından itibaren binlerce sporsevere ev sahipliği yapacak.

FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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