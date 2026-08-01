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FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.08.2026 12:33
FİLENİN SULTANLARI CEV MAÇ TAKVİMİ 2026: A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa maçları ne zaman?
Filenin Sultanları'nın yeni hedefi 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası oldu. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala voleybolseverler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programını, rakiplerini ve karşılaşmaların oynanacağı şehirleri araştırıyor. Peki, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası maçları ne zaman başlayacak ve hangi ülkelerde oynanacak? İşte 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na dair merak edilenler.