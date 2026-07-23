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Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:14

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Grup etabındaki başarılı performansıyla adını son 8 takım arasına yazdıran Filenin Sultanları, yarı final bileti için Kanada ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Kanada maçı öncesinde ise voleybolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada engelini aşarak son dört takım arasına kalmayı hedefliyor. Çeyrek final maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte, Türkiye - Kanada voleybol maçının bilgileri;

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadeleyi kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final karşılaşmasının TSİ 11.00'de başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Kanada mücadelesinin TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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