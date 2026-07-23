FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada engelini aşarak son dört takım arasına kalmayı hedefliyor. Çeyrek final maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte, Türkiye - Kanada voleybol maçının bilgileri;