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FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:14
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR! Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
2026 FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Grup etabındaki başarılı performansıyla adını son 8 takım arasına yazdıran Filenin Sultanları, yarı final bileti için Kanada ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Kanada maçı öncesinde ise voleybolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?