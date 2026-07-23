Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi
Giriş Tarihi: 23.07.2026 01:52

Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonun kritik müsabakasında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Dünya sıralamasındaki zirve takibini sürdürmek ve finaller yolunda avantaj elde etmek isteyen Filenin Sultanları, VNL çeyrek final maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki "Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşt detaylar...

  • ABONE OL
Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi etabındaki kritik mücadelede Kanada karşısına çıkıyor. Böylece voleybolseverin Türkiye - Kanada voleybol maçı tarihi, saati ve canlı izle sorgulamaları ön plana çıktı. Dünya sıralaması puanı açısından da büyük önem taşıyan bu kritik mücadele ile ay-yıldızlı takımın durumu merakla takip ediliyor.

Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın yarı finale yükselebilmek için sahaya çıkacağı 2026 VNL çeyrek final müsabakası, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile (TSİ) 11.00'de başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

TÜRKİYE-KANADA VNL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada voleybol maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayımlanacak. Böylece voleybolseverler, kritik karşılaşmayı takip edebilecek.

Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA