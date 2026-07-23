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Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi
Giriş Tarihi: 23.07.2026 01:52
Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde fırtınalar estiren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonun kritik müsabakasında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Dünya sıralamasındaki zirve takibini sürdürmek ve finaller yolunda avantaj elde etmek isteyen Filenin Sultanları, VNL çeyrek final maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki "Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşt detaylar...