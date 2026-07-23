Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi etabındaki kritik mücadelede Kanada karşısına çıkıyor. Böylece voleybolseverin Türkiye - Kanada voleybol maçı tarihi, saati ve canlı izle sorgulamaları ön plana çıktı. Dünya sıralaması puanı açısından da büyük önem taşıyan bu kritik mücadele ile ay-yıldızlı takımın durumu merakla takip ediliyor.