Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın programı takip ediliyor. Filenin Sultanları, Belçika ile oynadığı mücadeleyi kazanarak turnuvadaki yoluna devam etti.Millilerin bir sonraki karşılaşması Fransa ile olacak. Taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini yakından izliyor.