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Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:18
Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları Türkiye-Belçika maçı canlı izle aramaları 2026 Milletler Ligi ikinci hafta mücadelesinin ardından da gündemde kalmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşısında aldığı galibiyetle turnuvadaki çıkışını sürdürdü.Milliler, organizasyondaki bir sonraki karşılaşmada Fransa ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise maç programı ve detayları yakından takip ediyor.