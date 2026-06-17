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Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:18

Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları Türkiye-Belçika maçı canlı izle aramaları 2026 Milletler Ligi ikinci hafta mücadelesinin ardından da gündemde kalmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika karşısında aldığı galibiyetle turnuvadaki çıkışını sürdürdü.Milliler, organizasyondaki bir sonraki karşılaşmada Fransa ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise maç programı ve detayları yakından takip ediyor.

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Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın programı takip ediliyor. Filenin Sultanları, Belçika ile oynadığı mücadeleyi kazanarak turnuvadaki yoluna devam etti.Millilerin bir sonraki karşılaşması Fransa ile olacak. Taraftarlar maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini yakından izliyor.

Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI TÜRKİYE - FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Fransa arasındaki VNL ikinci hafta karşılaşması 18 Haziran 2026 Perşembe saat 19.30'da oynanıyor

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Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye

Filenin Sultanları maç takvimi 2026: Filenin Sultanları Türkiye - Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

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