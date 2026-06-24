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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:35
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Dünya voleybolunun zirvesinde yer alan ve elde ettiği başarılarla büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), yeni turnuvalar ve güçlü rakiplerle mücadele etmeyi sürdürüyor. Voleybol severler maç takvimini takip ederken puan durumu da netleşti. İşte Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi ve puan durumu!