Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 09:35

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Dünya voleybolunun zirvesinde yer alan ve elde ettiği başarılarla büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları), yeni turnuvalar ve güçlü rakiplerle mücadele etmeyi sürdürüyor. Voleybol severler maç takvimini takip ederken puan durumu da netleşti. İşte Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi ve puan durumu!

  • ABONE OL
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları'nın 2026 VNL 3. hafta maç programı netleşti. Polonya–Türkiye voleybol karşılaşmasının tarihi ve saati merak konusu olurken, Filenin Sultanları'nın maç takvimi de belli oldu. Türkiye'nin Japonya etabında oynayacağı ABD, Japonya ve Tayland maçlarının tarihleri ve saat bilgileri de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

8 Temmuz 2026 – Saat 06:00 | Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026 – Saat 07:00 | ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – Saat 13:20 | Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – Saat 09:30 | Tayland - Türkiye

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın VNL ve Avrupa Şampiyonası'ndaki tüm maçları şifresiz olarak TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı ve naklen yayınlanmaktadır.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

USA:20
BREZİLYA:20
İTALYA:18
POLONYA:17
JAPONYA:16
TÜRKİYE:15
KANADA:15
ÇİN:14
HOLLANDA:12
ÇEKYA:11

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#FİLENİN SULTANLARI #A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA