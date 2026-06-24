FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol Takımı 3.hafta maçları ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları'nın 2026 VNL 3. hafta maç programı netleşti. Polonya–Türkiye voleybol karşılaşmasının tarihi ve saati merak konusu olurken, Filenin Sultanları'nın maç takvimi de belli oldu. Türkiye'nin Japonya etabında oynayacağı ABD, Japonya ve Tayland maçlarının tarihleri ve saat bilgileri de sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.