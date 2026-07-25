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Haberler Fotohaber FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:52

FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati

Filenin Sultanları yarı final maçı için geri sayım sona erdi. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde başarılı performansıyla son dört takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Çin karşısına çıkacak. Sporseverler ise Filenin Sultanları Türkiye-Çin maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtını ve karşılaşmanın saatini araştırıyor. İşte dev mücadeleye ilişkin yayın ve maç saati bilgileri..

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati

Filenin Sultanları yarı final maçı voleybolseverleri ekran başına topluyor. Milletler Ligi'nde çeyrek finali başarıyla geçerek son dört takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Çin ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmanın maç saati, canlı yayın bilgileri ve yayınlanacağı kanal sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati

TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları Milletler Ligi yarı finalinde Çin ile karşı karşıya gelecek.Milletler Ligi yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - Çin Milletler Ligi yarı final maçı TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati
FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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