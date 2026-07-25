FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati

Filenin Sultanları yarı final maçı voleybolseverleri ekran başına topluyor. Milletler Ligi'nde çeyrek finali başarıyla geçerek son dört takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Çin ile karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşmanın maç saati, canlı yayın bilgileri ve yayınlanacağı kanal sporseverlerin gündeminde yer alıyor.