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FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati
Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:52
FİLENİN SULTANLARI MAÇ YAYIN KANALI! Türkiye- Çin voleybol maçı hangi kanalda? İşte yarı final saati
Filenin Sultanları yarı final maçı için geri sayım sona erdi. 2026 FIVB Milletler Ligi'nde başarılı performansıyla son dört takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, final bileti için Çin karşısına çıkacak. Sporseverler ise Filenin Sultanları Türkiye-Çin maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtını ve karşılaşmanın saatini araştırıyor. İşte dev mücadeleye ilişkin yayın ve maç saati bilgileri..