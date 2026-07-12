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Giriş Tarihi: 12.07.2026 08:43

Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın fikstürü voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Böylece Türkiye-Tayland maçı canlı izle aramaları, 2026 Milletler Ligi üçüncü hafta karşılaşması öncesinde hız kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyondaki yeni sınavında Tayland ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, maçın yayın saati ve canlı yayın detayları ön plana çıktı. Peki Türkiye-Tayland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi 3.hafta maçları son bölümünde oynanacak karşılaşma, ay-yıldızlı takımın sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Filenin Sultanları Türkiye - Tayland maçı canlı izle aramaları, mücadele öncesinde yoğunluk kazandı. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Filenin Sultanları, Tayland karşısında kritik bir mücadele verecek.

Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Tayland voleybol maçı 12 Temmuz 2026 Pazar günü, 09.30 saatinde başlayacak. VNL üçüncü hafta karşılaşması Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanacak.

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Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Tayland VNL maçı 12 Temmuz 2026 Pazar günü, saat 09.30'da başlayacak.Karşılaşma TRT Spor aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye - Tayland karşılaşması 09.30'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Aşağıdaki bağlantıdan canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor?ysclid=m2ksfft2wz618603347

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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