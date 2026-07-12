Filenin Sultanları Maçı Canlı İzle: Türkiye - Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Milletler Ligi 3.hafta maçları son bölümünde oynanacak karşılaşma, ay-yıldızlı takımın sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Filenin Sultanları Türkiye - Tayland maçı canlı izle aramaları, mücadele öncesinde yoğunluk kazandı. Turnuvadaki puan durumunu doğrudan etkileyebilecek karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Filenin Sultanları, Tayland karşısında kritik bir mücadele verecek.