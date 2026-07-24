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Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 23:37
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?
Filenin Sultanları VNL puan durumu ve güncel sıralama tablosu belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'deki toplam puanı, güncel sıralaması ve yarı finaldeki durumu, voleybolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu, kaç puan topladı?" İşte merak edilem tüm detaylar...