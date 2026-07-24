Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sahnesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sergilediği performansla ilk sıralardaki yürüyüşünü sürdürüyor. Böylece ay-yıldızlı taraftarların Filenin Sultanları VNL puan durumu ve sıralaması sorgulamaları ön plana çıktı.