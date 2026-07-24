Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 23:37

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

Filenin Sultanları VNL puan durumu ve güncel sıralama tablosu belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'deki toplam puanı, güncel sıralaması ve yarı finaldeki durumu, voleybolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu, kaç puan topladı?" İşte merak edilem tüm detaylar...

  • ABONE OL
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

Dünya voleybolunun en prestijli organizasyonlarından FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sahnesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sergilediği performansla ilk sıralardaki yürüyüşünü sürdürüyor. Böylece ay-yıldızlı taraftarların Filenin Sultanları VNL puan durumu ve sıralaması sorgulamaları ön plana çıktı.

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026'DA KAÇ PUAN ALDI?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda önemli sonuçlara imza attı. Filenin Sultanları, 12 maç sonunda 9 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Ardından Türkiye çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 yendi ve yarı final hakkı kazandı.Böylece Filenin Sultanları'nın hanesinde toplam 371.63 puan bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

TÜRKİYE VNL 2026 PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Filenin Sultanları, güncel puan tablosunda 3. sırada bulunuyor. Milliler, ilk 8 içerisinde yer alarak final etabı için avantajlı konumda bulunuyor.

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026 | 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi tablosunda Türkiye kaçıncı oldu?

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya | 409.20 puan

2- Brezilya | 404.48 puan

3- Türkiye | 371.63 puan

4- Amerika Birleşik Devletleri | 363.57 puan

5- Polonya | 338.37 puan

6- Japonya | 331.36 puan

7- Çin | 323.33 puan

8- Hollanda | 292.64 puan

9- Rusya | 277.59 puan (Men cezası kaldırıldı)

10- Sırbistan | 276.38 puan

11- Kanada | 273.76 puan

12- Almanya | 249.25 puan

13- Dominik Cumhuriyeti | 230.37 puan

14- Çekya | 220.41 puan

15- Fransa | 207.28 puan

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA