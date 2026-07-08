Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi (VNL) puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI VNL PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sezonunda ilk iki etabı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Turnuvanın Brezilya'daki ilk haftasında istenen başlangıcı yapamayan ekibimiz, seyircisi önünde çıktığı Ankara etabında büyük bir ivme yakalayarak adını yeniden finaller için potaya sokmayı başardı. Sırada Japonya etabı var.