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Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi (VNL) puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:57
Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi (VNL) puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, voleybolseverler Filenin Sultanları puan durumu tablosundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara etabında fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3. haftada Japonya'da mücadele ediyor. İşte, Türkiye'nin güncel VNL sıralaması ve kalan maçları.