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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi (VNL) puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:57

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi (VNL) puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, voleybolseverler Filenin Sultanları puan durumu tablosundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara etabında fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3. haftada Japonya'da mücadele ediyor. İşte, Türkiye'nin güncel VNL sıralaması ve kalan maçları.

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Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi VNL puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

VNL 2026 sezonunda kıyasıya rekabet sürerken, ay-yıldızlı ekibimizin finallere kalma yolundaki mücadelesi nefes kesiyor. İlk haftanın ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atan millilerimizin üst sıraları zorlama stratejisi meyvelerini vermeye başladı. İşte voleybol dünyasının gözünün çevrildiği organizasyonda Türkiye'nin anlık durumu.

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi VNL puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI VNL PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 sezonunda ilk iki etabı geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, topladığı 15 puanla 6. sırada yer alıyor. Turnuvanın Brezilya'daki ilk haftasında istenen başlangıcı yapamayan ekibimiz, seyircisi önünde çıktığı Ankara etabında büyük bir ivme yakalayarak adını yeniden finaller için potaya sokmayı başardı. Sırada Japonya etabı var.

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Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi VNL puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

VNL 2026 KADINLAR GÜNCEL SIRALAMA TABLOSU

Turnuvada 18 dev ülkenin finallere kalabilmek adına ilk 8 mücadelesi verdiği puan durumunda zirve ortakları dikkat çekiyor:

1. ABD 20

2. Brezilya 20

3. İtalya 18

4. Polonya 17

5. Japonya 16

6. Türkiye 15

7. Kanada 15

8. Çin 14

9. Hollanda 12

10. Çek Cumhuriyeti 11

Filenin Sultanları Puan Durumu 2026: Milletler Ligi VNL puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI VE TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

Milletler Ligi'nde finallere adım adım yaklaşırken Filenin Sultanları'nın Japonya'daki 4 maçlık fikstürü şu şekilde netleşti:

8 Temmuz 2026 (06:00): Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026 (07:00): ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 (13:20): Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 (09:30): Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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