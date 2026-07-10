Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

2026 Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, üçüncü hafta maçlarıyla yoluna devam ediyor. Filenin Sultanları puan durumu tablosunda üst sıralardaki yerini korumaya çalışırken alınacak yeni sonuçlar final bileti açısından önem taşıyor. Güncel Filenin Sultanları puan durumu, Türkiye'nin oynadığı maç sayısını, galibiyetlerini ve topladığı puanı ortaya koyuyor.