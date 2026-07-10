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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:15
Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?
Voleybol Milletler Ligi'nde maçlar devam ederken Filenin Sultanları'nın puan tablosundaki sırası da güncellendi. Türkiye'nin aldığı galibiyetler, topladığı puan ve sıralamadaki yeri belli oldu. Takımlar arasındaki galibiyet ve puan farkının azalmasıyla Filenin Sultanları puan durumu, oynanan her karşılaşmanın ardından güncelleniyor. İşte, Türkiye'nin VNL'deki sıralaması ve puan durumu...