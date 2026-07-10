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Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:15

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

Voleybol Milletler Ligi'nde maçlar devam ederken Filenin Sultanları'nın puan tablosundaki sırası da güncellendi. Türkiye'nin aldığı galibiyetler, topladığı puan ve sıralamadaki yeri belli oldu. Takımlar arasındaki galibiyet ve puan farkının azalmasıyla Filenin Sultanları puan durumu, oynanan her karşılaşmanın ardından güncelleniyor. İşte, Türkiye'nin VNL'deki sıralaması ve puan durumu...

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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

2026 Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, üçüncü hafta maçlarıyla yoluna devam ediyor. Filenin Sultanları puan durumu tablosunda üst sıralardaki yerini korumaya çalışırken alınacak yeni sonuçlar final bileti açısından önem taşıyor. Güncel Filenin Sultanları puan durumu, Türkiye'nin oynadığı maç sayısını, galibiyetlerini ve topladığı puanı ortaya koyuyor.

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

Volleyball World tarafından yayımlanan güncel VNL tablosuna göre Filenin Sultanları, oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Türkiye, topladığı 18 puanla 7. sırada bulunuyor

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Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

2026 VNL KADINLAR PUAN DURUMU

1- ABD 24

2- Brezilya 23

3- İtalya 21

4- Kanada 20

5- Polonya 19

6- Japonya 19

7- Türkiye 18

8- Hollanda 18

9- Çin 18

10- Almanya 14

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI KAÇ GALİBİYET ALDI?

Filenin Sultanları, VNL'de oynadığı ilk 9 maçın 7'sini kazandı. Milli takım 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı ve toplam 18 puana ulaştı.

Türkiye'nin lig etabındaki sıralaması, kalan karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre değişebilecek. Takımların maç sayılarının farklı olması nedeniyle puan tablosu gün içinde yeniden şekillenebiliyor.

Filenin Sultanları puan durumu 2026: Türkiye VNL’de kaçıncı sırada?

ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında kalan maçlarımızın programı şu şekilde:

  • 11 Temmuz 2026

13:20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

  • 12 Temmuz 2026

09:30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

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