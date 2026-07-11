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Giriş Tarihi: 11.07.2026 12:47

Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın turnuvadaki güncel sıralaması, topladığı puan ve çeyrek final yolundaki durumu voleybolseverler tarafından merak ediliyor. İşte VNL 2026 puan durumu ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

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Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

Filenin Sultanları, son yıllarda uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türk voleybolunun en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 2026 Milletler Ligi'nde de istikrarlı performansını sürdüren Türkiye, şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.

Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

FİLENİN SULTANLARI VNL 2026'DA KAÇ PUAN ALDI?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda önemli sonuçlara imza attı. Turnuvanın üçüncü hafta mücadeleleri devam ederken Filenin Sultanları, 9 maç sonunda 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederek hanesine 18 puan yazdırdı.

Bu performansla Türkiye, VNL 2026 genel sıralamasında üst sıralarda yer almayı başardı

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Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

TÜRKİYE VNL 2026 PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Filenin Sultanları, güncel puan tablosunda 18 puanla 7. sırada bulunuyor. Milliler, ilk 8 içerisinde yer alarak final etabı için avantajlı konumda bulunuyor.

Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşamasının sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselme hakkı kazanıyor.

Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU


1. ABD - 24 Puan (8G - 2M)

2. Brezilya - 23 Puan (8G - 1M)

3. İtalya - 21 Puan (7G - 2M)

4. Kanada - 20 Puan (7G - 3M)

5. Polonya - 19 Puan (7G - 3M)

6. Japonya - 19 Puan (7G - 3M)

7. TÜRKİYE - 18 Puan (7G - 2M)

8. Hollanda - 18 Puan (6G - 4M)

9. Çin - 18 Puan (6G - 4M)

10. Almanya - 14 Puan (4G - 5M)

Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL KALACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL 2026'da hedefi, lig etabını ilk 8 içerisinde tamamlayarak çeyrek finale yükselmek. Türkiye, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla sıralamadaki yerini daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Milliler, güçlü rakiplere karşı mücadele ederek turnuvanın final aşamasına kalmak için sahaya çıkmaya devam ediyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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