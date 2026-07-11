Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?

Filenin Sultanları, son yıllarda uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Türk voleybolunun en önemli temsilcilerinden biri haline geldi. 2026 Milletler Ligi'nde de istikrarlı performansını sürdüren Türkiye, şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.