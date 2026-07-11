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Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?
Giriş Tarihi: 11.07.2026 12:47
Filenin Sultanları VNL 2026 Puan Durumu: Türkiye Kaçıncı Sırada, Kaç Puan Topladı?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları'nın turnuvadaki güncel sıralaması, topladığı puan ve çeyrek final yolundaki durumu voleybolseverler tarafından merak ediliyor. İşte VNL 2026 puan durumu ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…