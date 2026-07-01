Haberler
Fotohaber
Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:55
Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
FIVB Voleybol Milletler Ligi turnuvasında heyecan son sürat devam ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kritik Japonya etabı başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği Filenin Sultanları VNL 3. hafta maç takvimi netleşti. Peki, zirve takibini yakından ilgilendiren Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel karşılaşma detayları ve canlı yayın bilgileri.