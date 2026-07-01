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Haberler Fotohaber Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:55

Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

FIVB Voleybol Milletler Ligi turnuvasında heyecan son sürat devam ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kritik Japonya etabı başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği Filenin Sultanları VNL 3. hafta maç takvimi netleşti. Peki, zirve takibini yakından ilgilendiren Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte güncel karşılaşma detayları ve canlı yayın bilgileri.

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Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Kadınlar voleybolunun dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından biri olan Milletler Ligi'nde (VNL) final biletleri sahibini buluyor. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından gözünü Asya'ya çeviren ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü haftanın açılış mücadelesinde Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Polonya ile kozlarını paylaşacak. Dünyanın pürdikkat kesileceği bu dev randevu öncesinde milli takımın güncel müsabaka programı da netlik kazandı.

Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) kaderini doğrudan etkileyecek olan kritik Türkiye-Polonya karşılaşması, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Japonya'nın Kansai bölgesinde yer alan Osaka kentinin ev sahipliği yapacağı bu dev müsabaka, yerel saat farkı sebebiyle Türkiye saati ile sabahın erken ışıklarında, yani saat 06.00'da başlayacak.

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Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dünya sıralamasının zirvesini yakından ilgilendiren bu elit mücadele, Türkiye'deki voleybol tutkunları için şifresiz ve naklen yayınlanacak. Türkiye-Polonya voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI VNL 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ PROGRAMI

Japonya etabında toplamda 4 zorlu sınava çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın üçüncü hafta maç programı şu şekildedir:

8 Temmuz 2026 – Saat 06.00: Türkiye - Polonya

10 Temmuz 2026 – Saat 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – Saat 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – Saat 09.30: Tayland - Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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