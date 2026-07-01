Filenin Sultanları VNL 3. Hafta Maç Takvimi: Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Kadınlar voleybolunun dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından biri olan Milletler Ligi'nde (VNL) final biletleri sahibini buluyor. Brezilya ve Ankara etaplarının ardından gözünü Asya'ya çeviren ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü haftanın açılış mücadelesinde Avrupa'nın güçlü temsilcilerinden Polonya ile kozlarını paylaşacak. Dünyanın pürdikkat kesileceği bu dev randevu öncesinde milli takımın güncel müsabaka programı da netlik kazandı.