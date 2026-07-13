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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye'nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:49
Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye'nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup aşamasını 4. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, adını ilk 8 takım arasına yazdırarak çeyrek final biletini kaptı. Böylece "Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, rakibimiz kim oldu?" soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte VNL çeyrek finallerinde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ay-yıldızlı ekibin maç detayları...