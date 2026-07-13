Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye’nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşaması maçlarının tamamlanması ile puan durumu ve gruptan çıkan takımlar belli oldu. Bu sürecin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı çeyrek final maç takvimi ve eşleşmeleri ön plana çıktı. Böylece Tayland ve Japonya gibi güçlü rakiplerini devirerek çeyrek final biletini kapan Filenin Sultanları'nın rakibi ve muhtemel şampiyonluk yolu da netleşti.