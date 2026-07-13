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Giriş Tarihi: 13.07.2026 09:49

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye'nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup aşamasını 4. sırada tamamlayan Filenin Sultanları, adını ilk 8 takım arasına yazdırarak çeyrek final biletini kaptı. Böylece "Türkiye voleybol çeyrek final maçı ne zaman, rakibimiz kim oldu?" soruları merakla araştırılmaya başlandı. İşte VNL çeyrek finallerinde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ay-yıldızlı ekibin maç detayları...

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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye’nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşaması maçlarının tamamlanması ile puan durumu ve gruptan çıkan takımlar belli oldu. Bu sürecin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı çeyrek final maç takvimi ve eşleşmeleri ön plana çıktı. Böylece Tayland ve Japonya gibi güçlü rakiplerini devirerek çeyrek final biletini kapan Filenin Sultanları'nın rakibi ve muhtemel şampiyonluk yolu da netleşti.

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye’nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde tamamlanan grup maçlarının ardından gözler final etabına çevrildi. FIVB tarafından açıklanan takvime göre 2026 VNL Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makao şehrinde gerçekleşecek.

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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye’nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNAL MAÇI RAKİBİ KİM OLDU?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki eşleşmeler de belli oldu. Buna göre Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada oldu.

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maç Takvimi | Türkiye’nin VNL çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman?

EŞLEŞMLER BELLİ OLDU!

- ABD – Çin

- İtalya – Hollanda

- Brezilya - Japonya

- Türkiye – Kanada

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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