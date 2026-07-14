Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki eşleşmeler de belli oldu. Buna göre Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada oldu. Türkiye - Kanada çeyrek final maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü TSİ ile 11.00'de başlayacak. Bu mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.