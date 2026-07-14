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Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:33

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup etabını başarıyla tamamlayarak adını finallere yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. Böylece "Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" soruları ön plana çıktı. VNL çeyrek finallerinde şampiyonluk için filede mücadele edecek Filenin Sultanları maç takvimi detayları...

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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

2026 VNL grup aşamasında sergilediği performansla şampiyon olma yolunda dev bir adım atan Filenin Sultanları, finallerin ilk etabında Kanada ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı takım yarı final bileti almak için parkede ter dökecek. Böylece Türkiye- Kanada voleybol maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri, voleybol tutkunlarının gündeminde yer aldı.

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde tamamlanan grup maçlarının ardından gözler final etabına çevrildi. FIVB tarafından açıklanan takvime göre 2026 VNL Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makao şehrinde gerçekleşecek.

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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki eşleşmeler de belli oldu. Buna göre Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada oldu. Türkiye - Kanada çeyrek final maçı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü TSİ ile 11.00'de başlayacak. Bu mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

- ABD – Çin

- İtalya – Hollanda

- Brezilya - Japonya

- Türkiye – Kanada

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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