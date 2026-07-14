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Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 15:33
Filenin Sultanları VNL Çeyrek Final Maçı: Türkiye - Kanada maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup etabını başarıyla tamamlayarak adını finallere yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. Böylece "Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" soruları ön plana çıktı. VNL çeyrek finallerinde şampiyonluk için filede mücadele edecek Filenin Sultanları maç takvimi detayları...