FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VNL'de çeyrek final heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları, Kanada karşısında kazanarak turnuvada yoluna devam etmek ve yarı finale yükselmek istiyor. Millî maç heyecanını ekran başında yaşayacak voleybolseverler için karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu.