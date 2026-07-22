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FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:22
FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları, VNL'de yarı finale çıkmak için Kanada'nın karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen Türkiye-Kanada voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın günü, saati ve yayınlanacağı kanal gündemde. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç programı...