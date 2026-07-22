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Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:22

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL'de yarı finale çıkmak için Kanada'nın karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen Türkiye-Kanada voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın günü, saati ve yayınlanacağı kanal gündemde. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç programı...

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FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VNL'de çeyrek final heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları, Kanada karşısında kazanarak turnuvada yoluna devam etmek ve yarı finale yükselmek istiyor. Millî maç heyecanını ekran başında yaşayacak voleybolseverler için karşılaşmanın günü, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu.

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile Kanada arasındaki VNL çeyrek final maçı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak. Millîler, karşılaşmayı kazanması hâlinde adını yarı finale yazdıracak.

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FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Kanada voleybol maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus üzerinden de izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI KAZANIRSA RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, Kanada'yı elemesi hâlinde yarı finalde ABD-Çin maçının galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadeleleri 25 Temmuz'da, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 26 Temmuz'da oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNALİNDE: Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • İtalya-Hollanda
  • Brezilya-Japonya
  • Türkiye-Kanada
  • ABD-Çin

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