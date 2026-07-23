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Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:34
Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup etabını başarıyla tamamlayarak adını finallere yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi Çin oldu. "Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" soruları voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte VNL yarı finallerinde şampiyonluk için filede mücadele edecek Filenin Sultanları maç takvimi detayları...