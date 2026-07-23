Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 23:34

Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) grup etabını başarıyla tamamlayarak adını finallere yazdırmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yarı finaldeki rakibi Çin oldu. "Türkiye-Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" soruları voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte VNL yarı finallerinde şampiyonluk için filede mücadele edecek Filenin Sultanları maç takvimi detayları...

  • ABONE OL
Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Filenin Sultanları, dünya voleybolunun zirve temsilcilerinden VNL etabındaki en kritik sınavlarından birinde Çin karşısına çıkıyor. Milyonlarca taraftarın Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman araştırmasını yaptığı saatlerde müsabakanın tüm detayları netleşti. Ay-yıldızlı takımın galibiyet için parkede ter dökeceği tarih ön plana çıktı.

Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finali Türkiye - Çin maçı 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - ÇİN VNL YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde oynanacak Türkiye - Çin maçının yayın kanalı henüz paylaşılmadı.

Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 VNL YARI FİNALİNDE RAKİPLER BELLİ OLDU!

2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. ABD-Çin arasında oynanan çeyrek final maçını 3-2'lik skorla kazanan Çin adını yarı finale yazdırdı ve Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi oldu. Böylece Türkiye - Çin voleybol maçı, spor tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA