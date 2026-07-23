Filenin Sultanları VNL Yarı Final Maçı: Türkiye - Çin VNL yarı final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Filenin Sultanları, dünya voleybolunun zirve temsilcilerinden VNL etabındaki en kritik sınavlarından birinde Çin karşısına çıkıyor. Milyonlarca taraftarın Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman araştırmasını yaptığı saatlerde müsabakanın tüm detayları netleşti. Ay-yıldızlı takımın galibiyet için parkede ter dökeceği tarih ön plana çıktı.