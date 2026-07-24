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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:53
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Filenin Sultanları'nın yarı finalde karşılaşacağı rakip ise ABD ile Çin arasında oynanan mücadelenin ardından netleşti. Gözler şimdi yarı final maçının tarihine, saatine ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda?