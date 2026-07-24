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Haberler Fotohaber FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 
Giriş Tarihi: 24.07.2026 06:53

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Filenin Sultanları'nın yarı finalde karşılaşacağı rakip ise ABD ile Çin arasında oynanan mücadelenin ardından netleşti. Gözler şimdi yarı final maçının tarihine, saatine ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda?

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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri netleşti. ABD ile Çin arasında oynanan çeyrek final mücadelesini karar setinde kazanan Çin, adını son dört takım arasına yazdırarak Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Türkiye ile Çin arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-ÇİN 2026 MİLLETLER LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Çin 2026 FIVB Milletler Ligi yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynananacak. Karşılaşmanın saati henüz netlik kazanmadı.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-ÇİN 2026 MİLLETLER LİGİ YARI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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