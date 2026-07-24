FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI! Türkiye- Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 

2026 FIVB Milletler Ligi'nde yarı final eşleşmeleri netleşti. ABD ile Çin arasında oynanan çeyrek final mücadelesini karar setinde kazanan Çin, adını son dört takım arasına yazdırarak Filenin Sultanları'nın rakibi oldu. Türkiye ile Çin arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri ise voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.