FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|210
210
210
210
|237
269
269
216
|482,78559
473,46306
491,95303
491,26161
|20.515
23.284
23.892
23.403
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|68
116
116
93
|464,39763
446,80136
470,87709
470,08526
|33.783
40.929
39.867
39.590
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
—
|34
51
51
—
|446,05653
427,03463
450,16473
—
|49.720
56.867
58.069
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|40
45
39
—
|410,64814
395,78794
432,66218
—
|86.403
87.035
74.475
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|20
20
20
20
|403,24762
398,43673
438,93022
413,34055
|94.955
84.293
68.503
91.655
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|79
90
77
62
|387,50199
382,71761
429,47591
411,04205
|114.814
101.932
77.713
94.097
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
130
130
130
|113
167
171
134
|382,2061
349,68711
369,45455
362,82871
|121.958
148.653
153.727
154.780
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
125
120
120
|90
160
156
123
|371,27099
335,09224
368,55284
377,13967
|137.646
175.149
155.166
134.129
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|108
122
116
93
|369,33306
361,78346
407,08912
377,26467
|140.692
129.579
102.049
133.969
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|98
98
98
80
|111
126
126
82
|367,00898
364,68105
416,42096
398,47605
|144.276
125.398
91.417
107.812
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|68
102
102
82
|338,62408
311,55128
333,76026
312,03437
|197.800
230.499
224.688
258.799
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|79
96
92
72
|337,30806
311,86611
331,74433
325,46089
|200.713
229.602
229.674
225.529
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Adli Bilişim Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|53
53
48
48
|60
68
62
50
|329,82598
318,84856
347,38172
326,16871
|218.206
211.313
194.099
223.932
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet )
|Uçak Bakım ve Onarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|63
71
65
52
|328,86767
299,92401
316,15443
298,49886
|220.553
265.233
272.603
298.215
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|45
51
49
27
|324,49472
298,71038
313,29756
Dolmadı
|231.954
269.385
281.382
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|40
45
38
13
|323,96922
297,31155
311,87744
Dolmadı
|233.387
274.171
285.915
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Adli Bilişim Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
12
12
|20
22
16
13
|318,81137
298,16161
316,11683
300,34869
|247.509
271.268
272.706
292.485
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet )
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|45
71
65
52
|317,09734
289,43923
307,30641
291,17484
|252.415
302.622
301.221
322.346
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|40
45
38
21
|314,3331
296,59855
316,57404
301,10970
|260.702
276.648
271.315
290.167
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
70
|40
31
29
26
|311,37518
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|269.960
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
24
—
—
|12
6
—
—
|311,17649
Dolmadı
—
—
|270.600
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
34
65
52
|310,45793
Dolmadı
410,59641
419,92384
|272.802
Dolmadı
98.037
84.737
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
24
—
—
|23
14
—
—
|309,9275
Dolmadı
—
—
|274.448
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
30
30
—
|12
7
2
—
|306,27737
Dolmadı
Dolmadı
—
|286.558
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
24
20
|27
31
31
21
|305,94548
290,20631
308,41080
298,03350
|287.682
299.807
297.450
299.696
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
20
30
—
|18
10
6
—
|305,25845
Dolmadı
Dolmadı
—
|290.020
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
—
|23
16
11
—
|304,72698
Dolmadı
Dolmadı
—
|291.872
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
—
—
|8
—
—
—
|303,35189
Dolmadı
—
—
|296.719
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|52
65
60
60
|59
83
79
62
|300,45272
278,38375
301,37528
297,29488
|307.098
349.651
322.584
301.986
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
60
60
|31
39
79
62
|297,62895
284,13895
299,82505
296,26078
|317.646
324.206
328.324
305.384
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
30
30
|27
31
39
31
|292,41246
279,43569
304,07179
288,59048
|338.226
344.850
312.727
331.612
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
—
|29
32
27
—
|279,17313
259,54579
289,74540
—
|398.966
456.903
369.466
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|45
51
67
52
|277,18376
263,54272
280,29930
264,11346
|409.401
430.678
413.468
436.642
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|28
28
30
25
|32
36
40
26
|264,65849
247,39501
273,19121
263,30642
|483.687
554.385
451.495
440.808
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
20
—
|19
21
27
—
|260,01266
248,97026
260,37391
—
|515.799
540.178
531.444
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
30
20
|27
31
40
21
|257,89559
247,20918
266,77643
256,47419
|531.516
556.116
489.144
479.278
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|40
45
40
21
|238,16566
231,99452
245,17300
235,50631
|715.798
721.267
653.108
637.756
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
30
—
|8
8
12
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
35
30
30
|2
7
39
31
|Dolmadı
Dolmadı
315,09253
310,11187
|Dolmadı
Dolmadı
275.887
264.031
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
24
—
—
|3
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
30
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
30
35
90
|14
15
24
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
2
1
1
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
30
—
|—
—
2
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|—
—
—
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|48
65
77
62
|379,37635
413,44773
402,31970
401,11129
|19.614
18.732
19.400
21.727
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|352,63853
395,77622
386,95910
384,65369
|52.936
37.153
34.760
39.477
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
65
52
|322,60845
359,68701
363,01035
357,74730
|134.849
109.839
76.109
89.702
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|27
31
104
82
|294,16306
326,40521
300,84498
299,56879
|281.758
236.839
343.073
357.003
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|34
51
79
62
|280,86044
306,85930
303,13368
297,08960
|377.402
348.369
327.700
374.562
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|27
31
104
82
|277,45569
305,88587
273,96743
266,73115
|404.862
354.808
563.652
639.373
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|126
180
200
200
|143
230
260
205
|257,88296
283,65913
291,39438
311,41586
|581.901
525.057
412.667
279.253
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|45
83
79
62
|249,73778
247,01195
250,29003
248,79101
|661.461
891.832
809.566
832.396
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|14
18
22
22
|15
23
28
22
|248,39428
270,14870
255,40802
251,12873
|674.685
650.867
753.049
806.045
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|45
83
79
62
|245,77107
249,86463
254,67085
249,66984
|700.263
861.562
761.144
822.495
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
—
|29
39
40
—
|238,26919
237,21911
252,68881
—
|772.912
995.431
782.931
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|45
83
79
62
|237,9526
238,21698
246,92434
236,35167
|775.938
984.917
847.212
974.881
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
79
62
|236,72837
245,32672
250,53932
239,69567
|787.515
910.038
806.830
936.336
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
79
62
|221,08822
238,78012
236,20467
186,38746
|926.154
979.117
968.428
1.433.424
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|57
65
77
52
|362,00873
356,14675
370,64139
370,66199
|94.501
110.063
103.113
119.095
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|57
65
77
62
|337,50818
340,79229
352,18359
353,99429
|164.968
153.452
154.219
164.151
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
—
|45
51
40
—
|336,87362
332,30605
334,25210
—
|167.115
182.960
220.932
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
60
|34
96
92
62
|290,10702
274,25482
284,62646
285,23172
|418.144
559.632
531.772
518.267
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
80
80
|57
102
104
82
|267,95608
251,54363
259,15727
252,14798
|613.011
812.120
780.402
851.328
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
40
|57
77
67
41
|262,81352
244,26925
248,77574
244,30154
|665.892
906.035
900.469
949.436
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
60
|57
90
92
62
|256,337
233,46651
239,04434
243,01038
|735.493
1.055.124
1.023.274
966.286
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
32
60
60
|34
41
79
62
|253,38349
251,24803
252,53964
252,14562
|768.402
815.720
855.672
851.356
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
40
|57
65
67
41
|248,90763
233,84873
236,52558
242,32774
|819.457
1.049.738
1.056.374
975.362
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|63
71
67
52
|247,63723
250,99488
268,86204
267,09607
|834.200
818.882
677.682
684.411
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
30
|45
65
52
31
|234,46658
221,83230
227,27402
230,43722
|989.512
1.220.666
1.183.060
1.138.658
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|45
65
77
62
|402,59949
398,10549
396,52509
395,56134
|20.594
25.297
29.740
25.364
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
—
—
|79
90
—
—
|361,30754
352,00660
—
—
|38.060
46.028
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|63
71
67
52
|284,62397
268,24359
281,23879
267,88691
|75.171
91.840
84.594
76.727
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|365,0185
365,7793
363,40034
358,18347
|311.167
324.239
345.065
350.446
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|362,43856
345,28097
338,6974
332,35985
|324.910
443.132
504.975
509.009
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|356,72771
341,17878
343,25477
340,66635
|356.974
471.990
471.151
451.823
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
65
|347,46246
334,42555
337,62321
321,37569
|414.493
523.381
513.288
594.651
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
72
71
72
|345,61602
330,97544
323,99565
317,49432
|426.841
552.233
628.411
628.211
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
71
71
72
|337,06577
323,30048
322,26959
317,86189
|488.581
621.850
644.471
624.880
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
40
41
|330,47488
321,29332
321,97687
313,44982
|541.217
641.524
647.205
665.278
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Otopsi Yardımcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
71
72
71
|324,18232
312,04895
311,28521
314,55657
|596.200
738.549
754.921
654.950
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
35
36
36
|319,43394
310,37246
304,92583
302,48755
|640.665
757.370
825.260
774.081
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
31
31
—
|314,63666
319,57382
297,0494
—
|688.142
658.732
918.463
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivrice Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|310,71589
303,37496
301,86088
293,70996
|729.305
840.375
860.445
870.975
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|92
93
93
93
|310,23807
307,02135
315,22317
301,39037
|734.572
796.399
713.801
785.885
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|308,22588
282,48334
268,78652
249,02229
|756.666
1.125.837
1.309.232
1.530.662
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Baskil Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Raylı Sistemler Makinistliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
30
30
|305,08344
298,43778
297,72481
289,93242
|791.807
902.924
910.193
915.676
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|303,73258
302,58983
302,83722
289,21744
|807.337
850.050
849.052
924.313
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
78
|82
81
82
79
|300,7452
286,65512
274,13573
264,19172
|842.407
1.064.625
1.228.831
1.271.861
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|30
31
30
31
|299,4698
299,32227
302,74894
296,57252
|857.652
891.332
850.087
838.111
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|299,24921
298,69438
314,02134
282,67749
|860.281
899.482
726.266
1.006.755
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
61
|296,42186
281,49555
280,82924
273,08649
|894.869
1.140.585
1.132.732
1.138.102
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|31
57
57
57
|293,87012
274,36527
282,5657
274,77228
|926.858
1.249.338
1.108.429
1.113.903
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
60
60
60
|26
62
62
62
|292,63215
271,90248
273,12889
262,8129
|942.325
1.288.190
1.243.784
1.293.634
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|289,3779
264,44838
261,05574
252,69663
|984.265
1.408.380
1.430.257
1.464.133
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
61
|288,51965
280,44622
278,7022
277,53137
|995.363
1.156.246
1.162.870
1.075.637
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|288,04783
283,63147
276,76228
269,30139
|1.001.599
1.108.928
1.190.821
1.193.706
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|284,92159
277,91107
291,84765
281,89112
|1.043.239
1.194.733
983.889
1.016.900
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|284,35105
271,54878
263,67168
260,8597
|1.050.947
1.293.833
1.388.514
1.325.346
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|36
77
77
77
|283,59305
253,1852
261,78221
256,11656
|1.060.996
1.597.693
1.418.565
1.404.682
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|281,58775
271,83804
265,05976
258,68154
|1.088.204
1.289.192
1.366.837
1.361.194
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivrice Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
61
62
62
|281,29988
257,50167
262,06205
256,58996
|1.092.186
1.524.024
1.414.133
1.396.480
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|280,37201
267,43933
266,40617
261,32671
|1.105.024
1.359.973
1.346.154
1.317.731
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
51
52
|278,9979
256,59545
260,9023
254,48578
|1.124.050
1.539.480
1.432.677
1.432.868
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
60
60
|51
62
62
62
|276,48464
273,65239
281,86982
269,49074
|1.159.087
1.260.584
1.118.010
1.190.819
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|275,48741
261,10593
254,78174
251,60354
|1.172.984
1.463.396
1.533.272
1.483.621
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|272,26159
267,35227
286,6457
269,77012
|1.218.796
1.361.352
1.052.641
1.186.656
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
26
26
|272,08658
259,52088
251,96352
248,23301
|1.221.291
1.489.896
1.580.994
1.545.305
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|268,75481
248,42529
246,04186
243,48804
|1.269.083
1.680.100
1.683.139
1.636.369
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
51
52
52
|268,51321
251,13975
245,9746
243,57971
|1.272.596
1.632.891
1.684.347
1.634.562
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Keban Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|267,97874
256,70982
255,7243
250,30773
|1.280.376
1.537.543
1.517.469
1.507.137
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
65
63
|103
103
67
65
|266,9599
262,12777
300,10134
269,33652
|1.294.996
1.446.483
881.343
1.193.167
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Keban Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|266,56062
255,68562
248,95278
245,59052
|1.300.782
1.555.000
1.632.549
1.595.344
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|266,14043
262,45783
277,31428
267,77142
|1.306.898
1.440.987
1.182.963
1.216.860
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|264,83235
255,0739
252,9314
244,14902
|1.325.593
1.565.474
1.564.641
1.623.410
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
30
25
25
|21
31
26
26
|262,09557
248,00075
243,3199
241,38843
|1.365.451
1.687.493
1.731.346
1.677.558
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|261,99143
250,74323
248,08614
236,33531
|1.367.006
1.639.747
1.647.451
1.781.816
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|261,39086
264,42221
267,74842
256,4506
|1.375.848
1.408.830
1.325.188
1.398.861
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|257,40669
258,94722
256,55605
250,99238
|1.434.181
1.499.517
1.503.683
1.494.594
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
47
|31
47
47
49
|257,20245
240,47232
235,33411
227,68029
|1.437.086
1.820.958
1.877.507
1.974.623