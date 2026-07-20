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Haberler Fotohaber FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:10

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

Tercih listesinde Elazığ'a yer vermeyi düşünen adayların karşısına farklı puan türlerinde çok sayıda bölüm çıkıyor. Fırat Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde programların son yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bulunuyor. YÖK Atlas kaynaklı bilgiler, 2 ve 4 yıllık bölüm seçeneklerini tek tek inceleyebilecek.

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FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

Elazığ'da üniversite okumayı planlayan adaylar, Fırat Üniversitesinin farklı fakülte ve yüksekokullarında yer alan bölümleri tercih listelerine eklemeye hazırlanıyor. Fırat Üniversitesi taban puanları 2026 ile başarı sıralamaları, adayların puanlarına uygun lisans ve ön lisans programlarını görmesini sağlıyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 210
210
210
210		 237
269
269
216		 482,78559
473,46306
491,95303
491,26161		 20.515
23.284
23.892
23.403
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 68
116
116
93		 464,39763
446,80136
470,87709
470,08526		 33.783
40.929
39.867
39.590
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
 34
51
51
 446,05653
427,03463
450,16473
 49.720
56.867
58.069
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 40
45
39
 410,64814
395,78794
432,66218
 86.403
87.035
74.475
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 20
20
20
20		 403,24762
398,43673
438,93022
413,34055		 94.955
84.293
68.503
91.655
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 79
90
77
62		 387,50199
382,71761
429,47591
411,04205		 114.814
101.932
77.713
94.097
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
130
130
130		 113
167
171
134		 382,2061
349,68711
369,45455
362,82871		 121.958
148.653
153.727
154.780
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
125
120
120		 90
160
156
123		 371,27099
335,09224
368,55284
377,13967		 137.646
175.149
155.166
134.129
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 108
122
116
93		 369,33306
361,78346
407,08912
377,26467		 140.692
129.579
102.049
133.969
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 98
98
98
80		 111
126
126
82		 367,00898
364,68105
416,42096
398,47605		 144.276
125.398
91.417
107.812
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 68
102
102
82		 338,62408
311,55128
333,76026
312,03437		 197.800
230.499
224.688
258.799
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 79
96
92
72		 337,30806
311,86611
331,74433
325,46089		 200.713
229.602
229.674
225.529
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Adli Bilişim Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 53
53
48
48		 60
68
62
50		 329,82598
318,84856
347,38172
326,16871		 218.206
211.313
194.099
223.932
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet )		 Uçak Bakım ve Onarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 63
71
65
52		 328,86767
299,92401
316,15443
298,49886		 220.553
265.233
272.603
298.215
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 45
51
49
27		 324,49472
298,71038
313,29756
Dolmadı		 231.954
269.385
281.382
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 40
45
38
13		 323,96922
297,31155
311,87744
Dolmadı		 233.387
274.171
285.915
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Adli Bilişim Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17
12
12		 20
22
16
13		 318,81137
298,16161
316,11683
300,34869		 247.509
271.268
272.706
292.485
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivil Havacılık Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet )		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 45
71
65
52		 317,09734
289,43923
307,30641
291,17484		 252.415
302.622
301.221
322.346
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 40
45
38
21		 314,3331
296,59855
316,57404
301,10970		 260.702
276.648
271.315
290.167
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
70		 40
31
29
26		 311,37518
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 269.960
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
24

 12
6

 311,17649
Dolmadı

 270.600
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
34
65
52		 310,45793
Dolmadı
410,59641
419,92384		 272.802
Dolmadı
98.037
84.737
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
24

 23
14

 309,9275
Dolmadı

 274.448
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
30
30
 12
7
2
 306,27737
Dolmadı
Dolmadı
 286.558
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
24
20		 27
31
31
21		 305,94548
290,20631
308,41080
298,03350		 287.682
299.807
297.450
299.696
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
20
30
 18
10
6
 305,25845
Dolmadı
Dolmadı
 290.020
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
 23
16
11
 304,72698
Dolmadı
Dolmadı
 291.872
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6

 8


 303,35189
Dolmadı

 296.719
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 52
65
60
60		 59
83
79
62		 300,45272
278,38375
301,37528
297,29488		 307.098
349.651
322.584
301.986
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
60
60		 31
39
79
62		 297,62895
284,13895
299,82505
296,26078		 317.646
324.206
328.324
305.384
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
30
30		 27
31
39
31		 292,41246
279,43569
304,07179
288,59048		 338.226
344.850
312.727
331.612
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
 29
32
27
 279,17313
259,54579
289,74540
 398.966
456.903
369.466
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 45
51
67
52		 277,18376
263,54272
280,29930
264,11346		 409.401
430.678
413.468
436.642
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 28
28
30
25		 32
36
40
26		 264,65849
247,39501
273,19121
263,30642		 483.687
554.385
451.495
440.808
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
20
 19
21
27
 260,01266
248,97026
260,37391
 515.799
540.178
531.444
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
24
30
20		 27
31
40
21		 257,89559
247,20918
266,77643
256,47419		 531.516
556.116
489.144
479.278
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 40
45
40
21		 238,16566
231,99452
245,17300
235,50631		 715.798
721.267
653.108
637.756
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
30
 8
8
12
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
35
30
30		 2
7
39
31		 Dolmadı
Dolmadı
315,09253
310,11187		 Dolmadı
Dolmadı
275.887
264.031
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
24

 3
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
30
 3


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
30
35
90		 14
15
24
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6

 1
1

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Adli Bilişim Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
2
1
1
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
30

2
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10


2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 48
65
77
62		 379,37635
413,44773
402,31970
401,11129		 19.614
18.732
19.400
21.727
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 352,63853
395,77622
386,95910
384,65369		 52.936
37.153
34.760
39.477
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
65
52		 322,60845
359,68701
363,01035
357,74730		 134.849
109.839
76.109
89.702
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 27
31
104
82		 294,16306
326,40521
300,84498
299,56879		 281.758
236.839
343.073
357.003
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 34
51
79
62		 280,86044
306,85930
303,13368
297,08960		 377.402
348.369
327.700
374.562
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 27
31
104
82		 277,45569
305,88587
273,96743
266,73115		 404.862
354.808
563.652
639.373
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 126
180
200
200		 143
230
260
205		 257,88296
283,65913
291,39438
311,41586		 581.901
525.057
412.667
279.253
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 45
83
79
62		 249,73778
247,01195
250,29003
248,79101		 661.461
891.832
809.566
832.396
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 14
18
22
22		 15
23
28
22		 248,39428
270,14870
255,40802
251,12873		 674.685
650.867
753.049
806.045
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 45
83
79
62		 245,77107
249,86463
254,67085
249,66984		 700.263
861.562
761.144
822.495
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
 29
39
40
 238,26919
237,21911
252,68881
 772.912
995.431
782.931
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 45
83
79
62		 237,9526
238,21698
246,92434
236,35167		 775.938
984.917
847.212
974.881
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
79
62		 236,72837
245,32672
250,53932
239,69567		 787.515
910.038
806.830
936.336
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
79
62		 221,08822
238,78012
236,20467
186,38746		 926.154
979.117
968.428
1.433.424
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 57
65
77
52		 362,00873
356,14675
370,64139
370,66199		 94.501
110.063
103.113
119.095
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 57
65
77
62		 337,50818
340,79229
352,18359
353,99429		 164.968
153.452
154.219
164.151
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
 45
51
40
 336,87362
332,30605
334,25210
 167.115
182.960
220.932
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
60		 34
96
92
62		 290,10702
274,25482
284,62646
285,23172		 418.144
559.632
531.772
518.267
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
80
80		 57
102
104
82		 267,95608
251,54363
259,15727
252,14798		 613.011
812.120
780.402
851.328
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
40		 57
77
67
41		 262,81352
244,26925
248,77574
244,30154		 665.892
906.035
900.469
949.436
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
60		 57
90
92
62		 256,337
233,46651
239,04434
243,01038		 735.493
1.055.124
1.023.274
966.286
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
32
60
60		 34
41
79
62		 253,38349
251,24803
252,53964
252,14562		 768.402
815.720
855.672
851.356
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
40		 57
65
67
41		 248,90763
233,84873
236,52558
242,32774		 819.457
1.049.738
1.056.374
975.362
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 63
71
67
52		 247,63723
250,99488
268,86204
267,09607		 834.200
818.882
677.682
684.411
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
30		 45
65
52
31		 234,46658
221,83230
227,27402
230,43722		 989.512
1.220.666
1.183.060
1.138.658
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 45
65
77
62		 402,59949
398,10549
396,52509
395,56134		 20.594
25.297
29.740
25.364
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70

 79
90

 361,30754
352,00660

 38.060
46.028
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 63
71
67
52		 284,62397
268,24359
281,23879
267,88691		 75.171
91.840
84.594
76.727
FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 365,0185
365,7793
363,40034
358,18347		 311.167
324.239
345.065
350.446
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 362,43856
345,28097
338,6974
332,35985		 324.910
443.132
504.975
509.009
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 356,72771
341,17878
343,25477
340,66635		 356.974
471.990
471.151
451.823
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
65		 347,46246
334,42555
337,62321
321,37569		 414.493
523.381
513.288
594.651
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
72
71
72		 345,61602
330,97544
323,99565
317,49432		 426.841
552.233
628.411
628.211
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
71
71
72		 337,06577
323,30048
322,26959
317,86189		 488.581
621.850
644.471
624.880
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
40
41		 330,47488
321,29332
321,97687
313,44982		 541.217
641.524
647.205
665.278
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Otopsi Yardımcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
71
72
71		 324,18232
312,04895
311,28521
314,55657		 596.200
738.549
754.921
654.950
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
35
36
36		 319,43394
310,37246
304,92583
302,48755		 640.665
757.370
825.260
774.081
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Evde Hasta Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
31
31
 314,63666
319,57382
297,0494
 688.142
658.732
918.463
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivrice Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 310,71589
303,37496
301,86088
293,70996		 729.305
840.375
860.445
870.975
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 92
93
93
93		 310,23807
307,02135
315,22317
301,39037		 734.572
796.399
713.801
785.885
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 308,22588
282,48334
268,78652
249,02229		 756.666
1.125.837
1.309.232
1.530.662
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Baskil Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Raylı Sistemler Makinistliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
30
30		 305,08344
298,43778
297,72481
289,93242		 791.807
902.924
910.193
915.676
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 303,73258
302,58983
302,83722
289,21744		 807.337
850.050
849.052
924.313
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
78		 82
81
82
79		 300,7452
286,65512
274,13573
264,19172		 842.407
1.064.625
1.228.831
1.271.861
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 30
31
30
31		 299,4698
299,32227
302,74894
296,57252		 857.652
891.332
850.087
838.111
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 299,24921
298,69438
314,02134
282,67749		 860.281
899.482
726.266
1.006.755
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
61		 296,42186
281,49555
280,82924
273,08649		 894.869
1.140.585
1.132.732
1.138.102
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 31
57
57
57		 293,87012
274,36527
282,5657
274,77228		 926.858
1.249.338
1.108.429
1.113.903
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
60
60
60		 26
62
62
62		 292,63215
271,90248
273,12889
262,8129		 942.325
1.288.190
1.243.784
1.293.634
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 289,3779
264,44838
261,05574
252,69663		 984.265
1.408.380
1.430.257
1.464.133
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
61		 288,51965
280,44622
278,7022
277,53137		 995.363
1.156.246
1.162.870
1.075.637
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 288,04783
283,63147
276,76228
269,30139		 1.001.599
1.108.928
1.190.821
1.193.706
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 284,92159
277,91107
291,84765
281,89112		 1.043.239
1.194.733
983.889
1.016.900
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 284,35105
271,54878
263,67168
260,8597		 1.050.947
1.293.833
1.388.514
1.325.346
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 36
77
77
77		 283,59305
253,1852
261,78221
256,11656		 1.060.996
1.597.693
1.418.565
1.404.682
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 281,58775
271,83804
265,05976
258,68154		 1.088.204
1.289.192
1.366.837
1.361.194
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sivrice Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
61
62
62		 281,29988
257,50167
262,06205
256,58996		 1.092.186
1.524.024
1.414.133
1.396.480
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 280,37201
267,43933
266,40617
261,32671		 1.105.024
1.359.973
1.346.154
1.317.731
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
51
52		 278,9979
256,59545
260,9023
254,48578		 1.124.050
1.539.480
1.432.677
1.432.868
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60
60
60		 51
62
62
62		 276,48464
273,65239
281,86982
269,49074		 1.159.087
1.260.584
1.118.010
1.190.819
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 275,48741
261,10593
254,78174
251,60354		 1.172.984
1.463.396
1.533.272
1.483.621
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 272,26159
267,35227
286,6457
269,77012		 1.218.796
1.361.352
1.052.641
1.186.656
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
26
26		 272,08658
259,52088
251,96352
248,23301		 1.221.291
1.489.896
1.580.994
1.545.305
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 268,75481
248,42529
246,04186
243,48804		 1.269.083
1.680.100
1.683.139
1.636.369
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
51
52
52		 268,51321
251,13975
245,9746
243,57971		 1.272.596
1.632.891
1.684.347
1.634.562
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Keban Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 267,97874
256,70982
255,7243
250,30773		 1.280.376
1.537.543
1.517.469
1.507.137
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
65
63		 103
103
67
65		 266,9599
262,12777
300,10134
269,33652		 1.294.996
1.446.483
881.343
1.193.167
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Keban Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 266,56062
255,68562
248,95278
245,59052		 1.300.782
1.555.000
1.632.549
1.595.344
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 266,14043
262,45783
277,31428
267,77142		 1.306.898
1.440.987
1.182.963
1.216.860
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 264,83235
255,0739
252,9314
244,14902		 1.325.593
1.565.474
1.564.641
1.623.410
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
30
25
25		 21
31
26
26		 262,09557
248,00075
243,3199
241,38843		 1.365.451
1.687.493
1.731.346
1.677.558
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 261,99143
250,74323
248,08614
236,33531		 1.367.006
1.639.747
1.647.451
1.781.816
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Kovancılar Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 261,39086
264,42221
267,74842
256,4506		 1.375.848
1.408.830
1.325.188
1.398.861
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Karakoçan Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 257,40669
258,94722
256,55605
250,99238		 1.434.181
1.499.517
1.503.683
1.494.594
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ELAZIĞ) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
47		 31
47
47
49		 257,20245
240,47232
235,33411
227,68029		 1.437.086
1.820.958
1.877.507
1.974.623