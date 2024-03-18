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Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 16:43

Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

Bereket, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar fitrenin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Her yıl ramazan ayında, nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Ramazan'da paylaşmayı çoğaltan unsurların başında fitre diğer bir adıyla fıtır sadakası geliyor. Peki, Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir? İşte 2024 fitre bedeli…

Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlaşmayı ve dayanışmayı önemseyen Müslümanlar bu ayda verilecek olan fitre bir diğer adıyla fıtır sadakası araştırmalarına başladı. Birçok mezhebe göre farklılık gösterse de temel de yardıma muhtaç kimselere verilmesi amaçlanıyor. Peki fitre ne zaman verilir, kimlere verilir?

Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.

Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

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Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

2024 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72). Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kamerî yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', 2/70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72).

Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!

2024 FİTRE NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Buna göre; Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 2024 fitre bedeli 130 lira oldu.

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