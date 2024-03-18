Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
16:43
Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir, kimlere verilir? 2024 yılı için fitre bedellerini Diyanet duyurdu!
Bereket, dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar fitrenin ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Her yıl ramazan ayında, nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar fitre vermekle yükümlüdür. Ramazan'da paylaşmayı çoğaltan unsurların başında fitre diğer bir adıyla fıtır sadakası geliyor. Peki, Fitre ne zaman verilir, ne kadar ödenir? İşte 2024 fitre bedeli…