Forte halka arz oluyor! 2023 Forte halka arz ne zaman, kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı?

"FARKLI SEKTÖR VE BÜYÜKLÜKTEKİ YÜZLERCE KAMU KURUMUNA VE ÖZEL ŞİRKETLERE 1900'ÜN ÜZERİNDE PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Halka arza ilişkin olarak konuşan Forte Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cengiz Bayrak, "Forte, 2006 yılında sistem entegrasyonu alanında faaliyet göstermeye başlamış, 2019 yılında ELD Bilişim'i de bünyesine katarak yazılım çözümleri sunma yetkinliğini de arttırmıştır. Fark yaratan kalitede yazılım ve tamamlayıcı hizmetlerle tam paket çözüm sunan bir merkez olma hedefimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürerek, 15 yıl içerisinde büyük başarılara imza attık. Yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, kurumsal, halka açık, şeffaf bir marka olarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Yazılım alanında ise ağırlıklı olarak savunma sanayii ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri için çözüm üretmekte olduklarını ifade eden Hasan Cengiz Bayrak, bu alanda faaliyet göstermek için gerekli olan tüm sertifikalara sahip olduklarını belirtti. Bunlara ek olarak, Forte'nin yazılım ürünlerini ise alan uzmanı olduğu "Askeri Lojistik" konusunda yoğunlaştırdığı ve bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde dahi oldukça az olduğunu ifade eden Hasan Cengiz Bayrak, "Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %20'sini AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında, %35'ini finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında, %35'ini işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında, %5'ini yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, %5'ini de reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanarak hizmetlerimizi en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

2022 YILINDA %212 NET KAR ARTIŞI

Forte'nin gelirleri ticari mal (donanım) ve hizmet satışları ve yazılım gelirlerinden oluşmakta olup ticari mal ve hizmet satışı kategorisinde Forte, müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda bilgi birikimini kullanarak proje özelinde en uygun olduğunu düşündüğü yazılım ve/veya donanımları proje bazlı olarak tedarik etmektedir. Yazılım gelirleri ise tamamen Forte tarafından proje bazlı sipariş üzerine geliştirilen ürünlerin satışı ile Forte'nin AR–GE faaliyetleri sonucunda elde ettiği birden fazla müşteriye satılabilir nitelikte ürünlerinin satışıdır. 2022 yılı itibarıyla gelirlerinin yüzde %85'i ticari mal ve hizmet satışlarından, yüzde 14'ü yazılım gelirlerinden oluşan Forte, 2022 yılında net satışlarını yüzde 76, net karını ise yüzde 212 oranında artırmıştır.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM KAÇ LOT VERİR?

Forte Bilgi İletişim 22.000.000 lot verir. Yatırımcılar 8-9 Haziran tarihlerinde mesai bitimine kadar taleplerini iletebilecek. Forte Bilgi İletişim fonun yüzde 20'sini AR-GE, yüzde 35'ini finansal borçlarda, yüzde 35'ini işletme sermayesinde yüzde 5'ini yurt dışı ofis açılışı ve proje geliştirme faaliyetlerinde ve yüz 5'ini de reorganizasyonda kullanır.

FORTE BİLGİ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Forte Bilgi İletişim eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Borsa İstanbul Ana Pazar'da FORTE koduyla işlem görecek olan şirkete İnfo Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek. Forte Bilişim katılım endeksine uygundur. Katılım endeksi hassasiyeti olanlar için ise Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi'nin gerekli şartları karşıladığı belirtildi.