Fotoğrafın Altına Yazılacak İngilizce Sözler

Eğer Instagram post altına yazılacak sözler arasında İngilizce sözlere bakıyorsanız, aşağıdaki sözler tam size göre! Yabancı dillerle ilgilenenler ve farklılık arayanlar için hazırladığımız sözleri, çevirileriyle birlikte şu şekilde sıralayabiliriz:

If you want to shine like the sun, first burn like the sun. (Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.)

Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still. (Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.)

People who touch your heart are always with you. (Kalbine dokunan insanlar, daima yanındadır.)

Where there is love there is life. (Aşkın olduğu yerde hayat vardır.)