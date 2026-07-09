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Haberler Fotohaber Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 08:51

Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa - Fas maçı ön plana çıktı. Böylece futbolseverler "Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırmaya başladı. İki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı kritik karşılaşmaya dair detaylar...

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Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanı ile futbol dünyasının gündeminde yer alamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen turnuvada, Fransa - Fas mücadelesi galibiyet yarışı merakla bekleniyor. Böylece Fransa - Fas maçı tarih, saat ve yayın bilgileri; taraftarların yakın takibinde yer aldı.

Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

FRANSA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçı olan Fransa - Fas karşılaşması, 9 Temmuz 2026 Perşembe yani bugün oynanacak ve TSİ ile 23.00'te başlayacak.

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Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

FRANSA- FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası bugünkü fikstüründe dikkat çeken Fransa - Fas maçı, TRT 1 ekranları ile izleyiciyle buluşacak. Bu çeyrek final karşılaşması 23:00 saatinde canlı olarak yayınlanacak.

Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

FRANSA- FAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında galibiyet almak için sahaya çıkamaya hazırlanıyor. Bu büyük mücadele ABD'de bulunan Boston Stadyumunda gerçekleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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