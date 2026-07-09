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Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 08:51
Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!
2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa - Fas maçı ön plana çıktı. Böylece futbolseverler "Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırmaya başladı. İki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı kritik karşılaşmaya dair detaylar...