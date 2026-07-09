Fransa - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı Heyecanı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final heyecanı ile futbol dünyasının gündeminde yer alamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen turnuvada, Fransa - Fas mücadelesi galibiyet yarışı merakla bekleniyor. Böylece Fransa - Fas maçı tarih, saat ve yayın bilgileri; taraftarların yakın takibinde yer aldı.