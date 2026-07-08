Haberler
Fotohaber
Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:29
Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Son 16 turunu geçerek adını son 8 takım arasına yazdıran iki ekip, yarı final yolunda sahaya çıkacak. Peki, Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…