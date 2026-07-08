Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:29

Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa ile Fas arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Son 16 turunu geçerek adını son 8 takım arasına yazdıran iki ekip, yarı final yolunda sahaya çıkacak. Peki, Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

  • ABONE OL
Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

Dünya Kupası'nda eleme turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri Fransa ile Fas arasında oynanacak. Fransa Fas maçı, turnuvada yarı finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak. Fransa Fas maçı öncesinde saat, kanal, stat ve tur bilgileri netleşti.

Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

FRANSA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Fas maçı, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

MÜCADELE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa ile Fas arasındaki Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

FRANSA- FAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fransa Fas maçı, ABD'de bulunan Boston Stadyumunda oynanacak.

Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

FRANSA VE FAS ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Fransa, son 16 turunda Paraguay'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fas ise Kanada karşısında aldığı galibiyetin ardından son 8 takım arasına kaldı. Fas'ın Kanada'yı 3-0, Fransa'nın ise Paraguay'ı 1-0 yenerek bu tura çıktı.

Fransa- Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 FİFA Dünya Kupası çeyrek final

FRANSA- FAS MAÇINI KAZANAN KİMİNLE OYNAYACAK?

Fransa-Fas maçının kazananı, yarı finalde İspanya-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. Çeyrek final etabındaki bu eşleşmeden çıkacak takım, Dünya Kupası'nda finale bir adım daha yaklaşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA