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Haberler Fotohaber Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 18:32

Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında heyecan dorukta! Yarı finalde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Fransa ve İngiltere, prestij niteliğindeki bronz madalya mücadelesi için yeşil sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal bilgileri netleşti.

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Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi turnuvada artık sona gelindi. Final öncesinde futbol dünyasının gözü, iki Avrupa devinin kozlarını paylaşacağı üçüncülük müsabakasına çevrildi. Florida eyaletindeki Hard Rock Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu prestijli randevu, taktik savaşına sahne olacak.

Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

FRANSA - İNGİLTERE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkacak takımı belirleyecek olan Fransa - İngiltere karşılaşması, 19 Temmuz Pazar günü gece yarısı saat 00.00'da (18 Temmuz'u 19 Temmuz'a bağlayan gece) başlayacak. ABD'nin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli ünlü Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak dev maçı tribünden binlerce futbolsever takip edecek.
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Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

FRANSA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbol dünyasının bu erken final niteliğindeki üçüncülük karşılaşması, Türkiye'de naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. Fransa - İngiltere maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLCULUĞU NASIL SONUÇLANDI?

Turnuvanın en büyük favorileri arasında gösterilen iki ekip, yarı final aşamasında turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaştığı zorlu mücadeleyi 2-0 kaybederek final biletini kaptırdı.

Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

İngiltere ise Arjantin karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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