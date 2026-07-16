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Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi
Giriş Tarihi: 16.07.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 18:32
Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi
2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında heyecan dorukta! Yarı finalde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Fransa ve İngiltere, prestij niteliğindeki bronz madalya mücadelesi için yeşil sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, yayın saati ve canlı yayınlanacağı kanal bilgileri netleşti.