Fransa - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası üçüncülük mücadelesi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı tarihi turnuvada artık sona gelindi. Final öncesinde futbol dünyasının gözü, iki Avrupa devinin kozlarını paylaşacağı üçüncülük müsabakasına çevrildi. Florida eyaletindeki Hard Rock Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu prestijli randevu, taktik savaşına sahne olacak.