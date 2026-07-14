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Haberler Fotohaber Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 18:10

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında ilk finalist bu gece belli oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev yarı final karşılaşmasında Fransa İspanya maçı ile kozlarını paylaşıyor. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi mücadele, futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. Peki; Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın en görkemli maçı için geri sayım tamamlandı. Horozlar ve Boğalar, futboldaki en prestijli kupanın final kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Dev karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve şifresiz yayın adresi belli oldu.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

FRANSA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesi 14 Temmuz 2026 Salı günü (bu akşam) oynanacak. Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 70 bin kapasiteli ünlü AT&T Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Zorlu mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

DEV YARI FİNAL HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu dev kapışma, Türkiye'de milli maçların adresi olan TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, Fransa - İspanya karşılaşmasını şifresiz ve naklen TRT 1 ile TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edebilecekler.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

İSPANYA'NIN YARI FİNALE UZANAN GÖRKEMLİ YOLCULUĞU

Turnuvanın en formda takımlarından biri olan İspanya, yarı finale kadar sadece çeyrek finaldeki Belçika maçında kalesinde gol gördü. Grubunu lider bitirdikten sonra sırasıyla Avusturya, Portekiz ve Belçika engellerini aşan "Boğalar", 2010'daki şampiyonluk başarısını tekrarlamak istiyor. Luis de la Fuente'nin ekibinde en büyük koz yine genç yetenek Lamine Yamal olacak.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

FRANSA SON ŞAMPİYON UNVANIYLA FİNAL HEDEFLİYOR

I Grubu'nu lider tamamlayan Fransa; İsveç, Paraguay ve Fas engellerini aşarak adını son dörde yazdırmayı başardı. Yarı finale gelene kadar rakip fileleri 16 kez sarsan "Horozlar", turnuva boyunca kalesinde sadece bir gol gördü. Didier Deschamps'ın ekibinde 8 golle turnuvaya damga vuran Kylian Mbappé ve 5 gollü Ousmane Dembélé, takımın en önemli hücum silahları konumunda.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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