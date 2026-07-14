Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın en görkemli maçı için geri sayım tamamlandı. Horozlar ve Boğalar, futboldaki en prestijli kupanın final kapısını aralamak için sahaya çıkıyor. Dev karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve şifresiz yayın adresi belli oldu.