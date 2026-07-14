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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 18:10
Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası yarı finalinde dev randevu!
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında ilk finalist bu gece belli oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği dev yarı final karşılaşmasında Fransa İspanya maçı ile kozlarını paylaşıyor. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanacak bu tarihi mücadele, futbol dünyasını ekran başına kilitleyecek. Peki; Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?