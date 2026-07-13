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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 21:15
Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya, dev turnuvanın en kritik virajında karşı karşıya geliyor. Erken final niteliğindeki bu tarihi karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla sorgulanıyor.