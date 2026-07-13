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Giriş Tarihi: 13.07.2026 21:14 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 21:15

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı final mücadelesinde Fransa ile İspanya, dev turnuvanın en kritik virajında karşı karşıya geliyor. Erken final niteliğindeki bu tarihi karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla sorgulanıyor.

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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonda, futbol dünyasının iki devi kozlarını paylaşmak için gün sayıyor. Son iki turnuvanın finalisti Fransa ile turnuvanın en dinamik ekiplerinden İspanya, finale yükselecek ilk takım olabilmek adına yeşil sahada amansız bir mücadele verecek. Teksas'ta gerçekleşecek karşılaşma, dünya genelinde milyonlarca insanı ekran başına kilitleyecek.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

FRANSA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final etabının açılış maçı olan Fransa - İspanya mücadelesi, 14 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. Futbol dünyasının heyecanla beklediği dev kapışma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yer alan Dallas kentindeki görkemli AT&T Stadyumu (Dallas Stadium), bu unutulmaz geceye ev sahipliği yapacak.

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Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

FRANSA - İSPANYA MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ekran başındaki yayın adresi oldu. Fransa - İspanya yarı final mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ve dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı, şifresiz ekranlara gelecek.

Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

DEV FİNAL ÖNCESİ SON ENGEL: KAZANANI NE BEKLİYOR?

Bu tarihi yarı final eşleşmesinin galibi, adını doğrudan 19 Temmuz 2026'da New York/New Jersey Stadyumu'nda oynanacak büyük finale yazdıracak. Finale yükselecek takım, İngiltere - Arjantin yarı final eşleşmesinin kazananı ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kaybeden taraf ise 18 Temmuz'da Miami'de üçüncülük maçına çıkarak teselli arayacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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