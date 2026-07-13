Fransa - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası yarı final şöleni başlıyor!

FRANSA - İSPANYA MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de ekran başındaki yayın adresi oldu. Fransa - İspanya yarı final mücadelesi Türkiye'de TRT 1 ve dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı, şifresiz ekranlara gelecek.