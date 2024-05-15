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Haberler Fotohaber GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:53

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

Galatasaray Fenerbahçe derbi biletleri gündemde. İki ezeli rakibin maçına kısa bir süre kala maç biletleri araştırılmaya başladı. Şampiyonluk yolunda en kritik mücadele olan bu karılaşmayı tribünden takip etmek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe maç biletlerini araştırıyor. Derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyenler biletlerin çıkacağı tarihe odaklandı. ı. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Süper Lig 37. haftada oynanacak. Derbiye kısa bir süre "GS FB derbisi maç biletleri" sorgulanıyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki GS FB derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 19 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Komplesi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Maç biletlerinin karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

TFF 37. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

17 MAYIS CUMA:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

19 MAYIS PAZAR:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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