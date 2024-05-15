GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ: GS FB maçı biletler satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, fiyatları ne kadar?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, Süper Lig 37. haftada oynanacak. Derbiye kısa bir süre "GS FB derbisi maç biletleri" sorgulanıyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki GS FB derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?