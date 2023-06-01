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Haberler Fotohaber Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!
Giriş Tarihi: 01.06.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 16:48

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Galatasaray şampiyonluğu elde etmesinin ardından en büyük rakibi sarı lacivertlilerle karşı karşıya çıkacak. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray 23. Kez şampiyon oldu. 37. hafta mücadelesinde sahasında Türkiye Kupası finalisti Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlamayacak? İşte, futbolseverin merakla beklediği GS FB derbisinin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair bilgiler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

Süper Lig'de gözler Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi, nefesler tutuldu. Bu sezonun şampiyonu 23. Kez Galatasaray oldu. GS 37. hafta mücadelesinde en büyük rakibi sarı lacivertlileri ağırlayacak. Bu sezon şampiyonluk olabilmek için büyük bir mücadele veren iki takımın oyuncuları, sezonun son maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlamayacak? İşte, futbolseverin merakla beklediği GS FB derbisinin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair bilgiler...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri 1 Haziran bugün satışa çıktı. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira
2. kategori 15 bin lira
3. kategori 13 bin 500 lira
4. kategori 11 bin 250 lira
5. kategori 9 bin lira
6. kategori 6 bin 750 lira
7. kategori 4 bin 500 lira
8. kategori 3 bin 750 lira
9. kategori 3 bin 375 lira
10. kategori 2 bin 625 lira
11. kategori 2 bin 250 lira
12. kategori 550 lira
13. kategori 500 lira

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi

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