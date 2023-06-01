Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

Süper Lig'de gözler Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi, nefesler tutuldu. Bu sezonun şampiyonu 23. Kez Galatasaray oldu. GS 37. hafta mücadelesinde en büyük rakibi sarı lacivertlileri ağırlayacak. Bu sezon şampiyonluk olabilmek için büyük bir mücadele veren iki takımın oyuncuları, sezonun son maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlamayacak? İşte, futbolseverin merakla beklediği GS FB derbisinin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair bilgiler...