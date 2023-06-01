Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB biletleri satışa çıktı, ne kadar, kaç TL!

Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Galatasaray şampiyonluğu elde etmesinin ardından en büyük rakibi sarı lacivertlilerle karşı karşıya çıkacak. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray 23. Kez şampiyon oldu. 37. hafta mücadelesinde sahasında Türkiye Kupası finalisti Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi ne zaman, nerede, hangi kanalda yayınlamayacak? İşte, futbolseverin merakla beklediği GS FB derbisinin günü, saati, muhtemel 11'leri ve biletlerine dair bilgiler...