GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
20:11
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 36. haftasında lider Galatasaray, 12 Mayıs Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, Karagümrük'ü yenerse şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayseri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı lacivertlilerin yenilmesi halinde Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Finale doğru adım adım ilerlerken Galatasaray'ın kalan maçlarda kimlerle karşılaşacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2024 Süper Lig fikstürü ile Galatasaray fikstürü, kalan maçları ve puan durumu…