GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig finali için nefesler tutuldu. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Ligin 36. Haftasında bugün 10 maç oynanıyor. Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Gözler ise Galatasaray fikstürü ile kalan maç takvimine çevrildi. Sarı Kırmızılılar lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray kalan maçları ve 2023-2024 Süper Lig puan durumu…