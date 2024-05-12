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Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 20:11

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 36. haftasında lider Galatasaray, 12 Mayıs Pazar akşamı Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar, Karagümrük'ü yenerse şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayseri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı lacivertlilerin yenilmesi halinde Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Finale doğru adım adım ilerlerken Galatasaray'ın kalan maçlarda kimlerle karşılaşacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte, 2024 Süper Lig fikstürü ile Galatasaray fikstürü, kalan maçları ve puan durumu…

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig finali için nefesler tutuldu. Hem şampiyonluk hem düşme yarışında kıran kırana mücadelelerin yaşandığı ligin kaderini kalan maçlar belirleyecek. Ligin 36. Haftasında bugün 10 maç oynanıyor. Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Gözler ise Galatasaray fikstürü ile kalan maç takvimine çevrildi. Sarı Kırmızılılar lider konumdayken Fenerbahçe hemen arkasında onu takip ediyor. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak? İşte Galatasaray kalan maçları ve 2023-2024 Süper Lig puan durumu

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?

Süper Lig'de Galatasaray'ın kalan maçları detayları ve tüm bilgiler şöyle;

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GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

GALATASARAY KALAN MAÇLAR (96 PUAN)

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın ligde kalan maçları şu şekilde;

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Konyaspor – Galatasaray

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

KARAGÜMRÜK'Ü YENİP FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan 96 puanlı Galatasaray, bugünkü maçların sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

Sarı kırmızılılar, Karagümrük'ü yenerse şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayseri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı lacivertlilerin yenilmesi halinde Aslan'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Fenerbahçe'nin Kayseri ile berabere kalması durumunda Galatasaray, Karagümrük önünde alacağı galibiyetle mutlu sona ulaşabilecek.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU 2024: Süper Lig fikstürü ile Galatasaray’ın kalan maçları hangileri, ne zaman oynanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'de bu sezon 20 takım mücadele ediyor. Bu sebeple lig geçtiğimiz sezona göre daha uzun sürecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) paylaştığı takvime göre, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonu, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak 38. hafta maçlarıyla birlikte sona erecek.

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