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Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:07
Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan tarihi mektebin girişine ait sayısal veriler en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İstanbul'un kalbinde eğitim veren Galatasaray Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı adayların gündeminde.