Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme kılavuzunda her yıl Türkiye genelinde dereceye giren şampiyonların ilk adresi olan Galatasaray Lisesi puanı ile gündeme oturuyor. Güncel tablolar, tercih listelerini şekillendirecek en kritik parametreyi oluşturuyor. Bu doğrultuda hazırlanan kılavuz, en yüksek puanlı öğrencilerin rekabet sahasını gözler önüne seriyor.