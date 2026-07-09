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Haberler Fotohaber Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 16:07

Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan tarihi mektebin girişine ait sayısal veriler en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İstanbul'un kalbinde eğitim veren Galatasaray Lisesi taban puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı adayların gündeminde.

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Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme kılavuzunda her yıl Türkiye genelinde dereceye giren şampiyonların ilk adresi olan Galatasaray Lisesi puanı ile gündeme oturuyor. Güncel tablolar, tercih listelerini şekillendirecek en kritik parametreyi oluşturuyor. Bu doğrultuda hazırlanan kılavuz, en yüksek puanlı öğrencilerin rekabet sahasını gözler önüne seriyor.

Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

GALATASARAY LİSESİ TABAN PUANI

Söz konusu eğitim kurumuna kapak açabilmek için yalnızca puan yeterli olmuyor; asıl belirleyici kriter yüzdelik dilimlerde saklı. Son yılların MEB verilerine bakıldığında, okula yerleşen son öğrencinin başarı dilimi yüzde 0,01 olarak açıklandı.

Geçtiğimiz yılın taban puanı ise 500 tam puan

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Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

GALATASARAY LİSESİ KONTENJANI

Eğitim süresi "Hazırlık + 4 Yıl" olmak üzere toplam 5 yıl olan okulun öğretim dili Fransızca. Her yıl MEB kılavuzunda ilan edilen resmi kontenjan ise 100 öğrenci ile sınırlandırılıyor.

Galatasaray Lisesi taban puanı | MEB LGS 2026: İstanbul Galatasaray Lisesi puanı, yüzdelik dilimi, kontenjanı

2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

MEB Liselere Geçiş Sistemi takvimi doğrultusunda LGS tercih işlemleri adaylar tarafından 13-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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