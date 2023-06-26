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Haberler Fotohaber Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:51

Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Galatasaray Lisesi taban puanları gündeme geldi. İyi bir lisesinin hayalini kuran öğrenciler en yüksek puanla alım yapan liselerden biri olan Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. LGS tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki Galatasaray Lisesi taban puanları açıklandı mı? 2023 Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Galatasaray lisesi taban puanları 2023 yılı içinde merak ediliyor. LGS tercih maratonu başlıyor! Kılavuzun bugün erişime açılmasıyla birlikte LGS Galatasaray lise taban puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları, bu sene de adayların gündeminde yer alıyor. İstanbul nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce incelenmeye başlandı. İşte, 2023 Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

GALATASARAY LİSESİ TABAN PUANLARI 2023:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ile puanların belli olması bekleniyor. Geçen seneye ait Galatasaray Lisesi taban puanları aşağıdaki gibidir.

Geçtiğimiz yılın puanları için:

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2022 494.7740 0.04
2021 490.6558 0.05
2020 494.9370 0.02
2019 500.0000 0.01
2018 473.8399 0.0
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Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlandı.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğreniyor:

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Takvime göre Liselere Geçiş Sistemi LGS, 4 Haziran 2023 tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Ardından sonuçlar 23 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sınav sonuçları sorgulanıyor.

Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
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Galatasaray Lisesi taban puanları 2023: Galatasaray Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
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