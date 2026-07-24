Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 20:35

Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yaz dönemindeki ilk ciddi sınavında İtalya Serie A temsilcisi AC Monza ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni transferlerin ve genç yeteneklerin sahaya yansıtacağı performans merakla beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar canlı yayın bilgilerine kilitlendi. Arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanan Galatasaray - Monza maçı canlı izle linki açıklandı. İşte detaylar...

  • ABONE OL
Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

Galatasaray - Monza maçı, futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarın Galatasaray - Monza maçı canlı izle araştırmalarını hızlandırdığı saatlerde, dev müsabakanın yayın detayları netleşti. Bu kritik randevuda yeni transferlerin ve kamp performanslarının nasıl olacağı büyük heyecan yaratıyor.

Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

GALATASARAY - MONZA MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Monza hazırlık maçı, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanacak. İşte, maçın canlı izle ekranı;

https://www.ssportplus.com/

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

GALATASARAY - MONZA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA