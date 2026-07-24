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Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 20:35
Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yaz dönemindeki ilk ciddi sınavında İtalya Serie A temsilcisi AC Monza ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni transferlerin ve genç yeteneklerin sahaya yansıtacağı performans merakla beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar canlı yayın bilgilerine kilitlendi. Arama motorlarında yoğun bir şekilde sorgulanan Galatasaray - Monza maçı canlı izle linki açıklandı. İşte detaylar...