Galatasaray - Monza Maçı Canlı İzle Linki | İşte Galatasaray - Monza maçı canlı izle ekranı

Bu akşam oynayacağımız AC Monza hazırlık maçının bilet satışları 𝒔𝒂𝒅𝒆𝒄𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 olarak devam ediyor!



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⚽ Hazırlık Maçı

🆚 AC Monza

📆 24.07.2026

⏰ 21.00 (TSİ)

🏟 Raiffeisen Arena

📺 S Sport Plus@matchpr_ pic.twitter.com/0yrPGseXsc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2026