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Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:12
Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yaz dönemindeki ilk ciddi sınavında İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin ve yeteneklerin sahaya yansıtacağı performans merakla beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakanın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. "Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? " İşte detaylar...