Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk için hazırlanan Galatasaray, Avusturya'nın Linz kentinde gerçekleştirdiği etap kampındaki ilk hazırlık maçında İtalyan temsilcisi AC Monza ile kozlarını paylaşıyor. Milyonlarca sarı-kırmızılı sevdalısının "Galatasaray Monza hangi kanalda, saat kaçta" araştırmalarını hızlandırdığı saatlerde, müsabakanın başlama saati ve yayın kanalı netleşti.