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Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:12

Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, yaz dönemindeki ilk ciddi sınavında İtalya Serie A ekiplerinden Monza ile karşı karşıya geliyor. Yeni transferlerin ve yeteneklerin sahaya yansıtacağı performans merakla beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakanın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. "Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? " İşte detaylar...

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Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk için hazırlanan Galatasaray, Avusturya'nın Linz kentinde gerçekleştirdiği etap kampındaki ilk hazırlık maçında İtalyan temsilcisi AC Monza ile kozlarını paylaşıyor. Milyonlarca sarı-kırmızılı sevdalısının "Galatasaray Monza hangi kanalda, saat kaçta" araştırmalarını hızlandırdığı saatlerde, müsabakanın başlama saati ve yayın kanalı netleşti.

Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

GALATASARAY - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Monza hazırlık maçı, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan TSİ ile 21.00 saatinde canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

GALATASARAY - MONZA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

Galatasaray - Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Galatasaray - Monza maçı yayın bilgileri

DİĞER RAKİP VENEZİA

Galatasaray, Monza karşılaşmasının ardından kamp programı kapsamında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti. Hazırlık sürecindeki bir sonraki mücadele ise İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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