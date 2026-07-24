Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, mücadelede hem yeni transferlerini hem de takımın son durumunu görme fırsatı bulacak. Galatasaray - Monza maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.