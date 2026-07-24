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Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:40
Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!
2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamp programındaki ilk hazırlık maçında İtalya ekibi Monza ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak mücadelede yeni transferlerini ve sezon öncesi son durumunu test edecek. Galatasaray - Monza karşılaşmasının tarihi, saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor.