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Haberler Fotohaber Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!
Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:40

Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamp programındaki ilk hazırlık maçında İtalya ekibi Monza ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak mücadelede yeni transferlerini ve sezon öncesi son durumunu test edecek. Galatasaray - Monza karşılaşmasının tarihi, saati ve yayıncı kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, mücadelede hem yeni transferlerini hem de takımın son durumunu görme fırsatı bulacak. Galatasaray - Monza maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY - MONZA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.

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Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY - MONZA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Monza hazırlık maçı, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan yayınlanacak.

Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!

DİĞER RAKİP VENEZİA

Galatasaray, Monza karşılaşmasının ardından kamp programı kapsamında 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etmişti. Hazırlık sürecindeki bir sonraki mücadele ise İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Galatasaray - Monza maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı yayın bilgisi!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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