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Giriş Tarihi: 31.07.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 18:10

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarı önünde Fransa Ligue 1 temsilcisi Stade Rennais ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin sergileyeceği performans merakla beklenirken mücadelenin Galatasaray - Rennes maçı başlama saati, canlı yayın kanalı ve tüm karşılaşma detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

Süper Lig devinin Avrupa arenası öncesindeki kritik provası, 2 Ağustos Pazar akşamı İstanbul'da gerçekleşecek. Futbolseverler bu zorlu mücadeleyi ekran başından canlı yayınla takip edebilecek. Sarı-kırmızılı camiada yeni transferlerin durumu ve teknik heyetin saha içi planlaması açısından büyük önem taşıyan randevunun yayın kanalları netleşti.

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fransa'nın köklü kulüplerinden Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İstanbul'da oynanacak dev maçı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluşlar belirlendi. Galatasaray - Rennes hazırlık mücadelesi TV100 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

Sarı-kırmızılılar, Rennes karşılaşmasının ardından pre-sezon hazırlık maratonuna ara vermeden devam edecek. Süper Lig ve Avrupa kupaları öncesinde form grafiğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü yine RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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