Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi

Sarı-kırmızılılar, Rennes karşılaşmasının ardından pre-sezon hazırlık maratonuna ara vermeden devam edecek. Süper Lig ve Avrupa kupaları öncesinde form grafiğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü yine RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal ile kozlarını paylaşacak.