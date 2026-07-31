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Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi
Giriş Tarihi: 31.07.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 18:10
Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS hazırlık maçı takvimi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarı önünde Fransa Ligue 1 temsilcisi Stade Rennais ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin sergileyeceği performans merakla beklenirken mücadelenin Galatasaray - Rennes maçı başlama saati, canlı yayın kanalı ve tüm karşılaşma detayları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.