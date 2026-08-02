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Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:31
Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa kupalarında heyecan dolu maraton başlarken temsilcimiz Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes ile yapacağı kritik müsabaka için geri sayım başladı. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini yoğun bir şekilde araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri..