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Giriş Tarihi: 02.08.2026 12:31

Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında heyecan dolu maraton başlarken temsilcimiz Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes ile yapacağı kritik müsabaka için geri sayım başladı. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini yoğun bir şekilde araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Galatasaray - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri..

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Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu randevunun tarihi ve saati netleşti. Taraftarların "Galatasaray-Rennes maçı canlı yayın bilgisi" sorgulamaları ön plana çıktı.

Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - RENNES MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Galatasaray ile Fransa'nın köklü kulüplerinden Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı bu heyecan dolu mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

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Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı. Galatasaray - Rennes maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Rennes maçının ardından sezon öncesi çalışmalarını sürdürecek. Süper Lig ve Avrupa kupalarına hazır girmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Villarreal ile karşılaşacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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