Galatasaray-Rennes Maçı Yayın Bilgisi: Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu randevunun tarihi ve saati netleşti. Taraftarların "Galatasaray-Rennes maçı canlı yayın bilgisi" sorgulamaları ön plana çıktı.