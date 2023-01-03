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Haberler Fotohaber Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları
Giriş Tarihi: 03.01.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 14:01

Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Galatasaray sözleri takımın taraftarları tarafından maç zamanlarında paylaşılan coşkulu sözlerdir. Son derece anlamlı olan Galatasaray ile ilgili sözler hemen her taraftarın dilinde dolaşır. Farklı GS sözleri arayışında olan kişiler de en yeni ve güncel sözleri paylaşarak fark ortaya çıkarabilir. Özellikle Galatasaray biyografi sözleri ile takım bağlılığını en iyi şekilde ifade etmek mümkün olabilir. Sizler de takımınıza olan bağlılığınızı ve tutkunuzu yansıtmak istiyorsanız en güzel Galatasaray sözleri galerisine göz atabilirsiniz.

Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Galatasaray sözleri içerisinde birçok etkileyici slogan bulunur. Maç sırasında diğer taraftarları daha coşturmak için sloganların etkisinden bahsedilebilir. Galatasaray sloganları içerisinde takım için yazılan birçok özel söz bulunur. Taraftarların diline dolanan bu sloganlar sayesinde maç izlemek de oldukça keyiflidir. Sarı kırmızı aşkı ile ilgili en güzel, anlamlı, resimli GS sözleri, Galatasaray sloganları ve yazıları yazımızın devamında.

Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Galatasaray Sözleri

Sarı kırmızı renkleri ile birçok taraftarı olan Galatasaray son derece sevilen takımlardan biridir. Birçok kişinin takım olarak seçtiği Galatasaray için yazılan birçok güzel söz ve slogan bulunur. Özellikle sosyal medya hesaplarında ya da durumlarda paylaşmak isteyenler için bu sözlerin önemli oldukça büyüktür. En güzel Galatasaray sözleri ise şunlardır:

  • Galatasaraylılar da bir gün ölür lakin Galatasaraylılık asla yok olmaz.
  • Her aşk biter deseler de daha onlar Galatasaray'a duyulan aşkı hiç görmemişler.
  • Yense de yenilse de her zaman gönlümüzde tek bir takım olacak o da her zaman gönlümüzdeki şampiyon Galatasaray.
  • Galatasaray'a olan sevdamız yüzünden cehenneme bile gitmeye razıyız.
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Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Anlamlı Galatasaray Sözleri

Galatasaray en fazla taraftara sahip olan takımlar arasında yer alır. Bu nedenle de sevilen bir takım olması bu takım için birçok güzel sözün ortaya çıkmasını sağlamıştır. En anlamlı takım sözleri arasında şunlar da yer alır:

  • Aslanımızın kükremesine gerek yok. Asaleti bile rakibini dize getirmeye yeter.
  • Gönlümü verdik sarı kırmızı renge, statları işgal ettik cimbom aşkı ile.
  • Sarı kırmızı aşkı ile Galatasaraylı olmanın verdiği gurur hayatımızın en önemli yerinde bulunur.
Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili Sözler

Sarı kırmızı renklerin hakim olduğu Galatasaray birçok güzel sözün söylendiği takımlardandır. En güzel sözleri arasında ise şunlar yer alır:

  • Bizler hiç toz pembe hayaller kurmadık hepsini Galatasaray aşkı ile kırmızı ve sarıya boyadık.
  • Futbol tarihini yapan Galatasaray, bu tarihi kayda geçen de diğer takımlardır.
  • Her sevda biter de Galatasaray sevdası asla bitmez.
  • Kimseyi Galatasaraylı yapmak için uğraşmayın. Bu ayrıcalık yalnızca bu takıma gönül verenlerindir.
Galatasaray Sözleri - Sarı Kırmızı Aşkı İle İlgili En Güzel, Anlamlı, Resimli GS Sözleri, Galatasaray Sloganları ve Yazıları

Galatasaray Marşları

Şereftir seni sevmek
Senle ağlayıp gülmek
Galatasaray sevgisi
Sürecek sonsuza dek

Yetmiyor ki statlar
Kalbimiz senle çarpar
Layıksın bu sevgiye
Şanlı galatasaray

-

1905'te ilk kez kükredi aslan

Susturamazsın onu bin yıl uğraşsan

Yer kırmızı gök sarı baktığım yerden

Cimbom sevgim çıkmayacak kalplerimizden

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