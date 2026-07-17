Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|509,93038
517,63128
532,57748
529,96125
|7.113
4.886
3.346
3.131
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|507,592
509,08661
526,20438
521,08887
|7.934
7.296
5.437
6.233
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(Fransızca) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|471,58276
471,35107
487,91485
480,36311
|28.217
24.510
26.684
31.480
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İletişim
(Fransızca) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|468,54193
492,62558
480,03126
472,85155
|283
403
491
936
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İletişim
(Fransızca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
1
1
—
|309,82936
450,87486
334,71713
—
|191.106
3.285
162.607
—
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Hukuk
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|502,12814
506,58220
522,67095
528,44829
|426
425
340
164
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|476,30657
479,22046
496,10300
492,71920
|1.282
1.447
1.319
1.663
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|475,83274
480,42451
496,92863
495,72516
|1.303
1.389
1.270
1.448
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
35
30
30
|32
37
32
31
|468,9837
472,78185
492,02201
489,80386
|1.688
1.819
1.522
1.890
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|459,9186
465,17206
479,03009
479,60688
|2.400
2.372
2.465
2.906
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyoloji
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|27
27
32
31
|445,67252
445,79300
454,05559
452,02453
|4.000
5.256
5.574
8.093
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Felsefe
(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|418,3258
418,64989
436,67277
433,17192
|14.257
17.694
9.848
15.666
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|478,44665
480,32843
490,21389
486,92975
|2.565
3.686
3.682
3.656
2 yıllık bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|400,02613
396,67105
—
—
|166.789
201.680
—
—
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
25
—
—
|387,34103
378,87524
—
—
|211.047
265.344
—
—