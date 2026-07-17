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Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:11

Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

YKS tercih döneminde en çok araştırılan yükseköğretim kurumları arasında yer alan Galatasaray Üniversitesi, özellikle Fransızca eğitim veren programları ve yüksek başarı sıralamaları ile dikkat çekiyor. Hukuk, mühendislik, uluslararası ilişkiler ve işletme gibi bölümleri tercih etmeyi planlayan adaylar, güncel taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından inceliyor. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları.

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Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Galatasaray Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih sürecinde adayların en çok merak ettiği veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın yerleştirme sonuçlarına göre oluşan veriler; lisans programlarının kontenjanları, başarı sıralamaları ve yerleşen son adayın puanı hakkında önemli ipuçları sunuyor. İşte Galatasaray Üniversitesi'nin 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban puanları ve başarı sıralamaları…

Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

4 yıllık bölümler:
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(Fransızca) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 509,93038
517,63128
532,57748
529,96125		 7.113
4.886
3.346
3.131
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(Fransızca) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 507,592
509,08661
526,20438
521,08887		 7.934
7.296
5.437
6.233
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(Fransızca) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 471,58276
471,35107
487,91485
480,36311		 28.217
24.510
26.684
31.480
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İletişim
(Fransızca) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 468,54193
492,62558
480,03126
472,85155		 283
403
491
936
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İletişim
(Fransızca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1
1
1
 309,82936
450,87486
334,71713
 191.106
3.285
162.607
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Hukuk
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 502,12814
506,58220
522,67095
528,44829		 426
425
340
164
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 476,30657
479,22046
496,10300
492,71920		 1.282
1.447
1.319
1.663
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 475,83274
480,42451
496,92863
495,72516		 1.303
1.389
1.270
1.448
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
35
30
30		 32
37
32
31		 468,9837
472,78185
492,02201
489,80386		 1.688
1.819
1.522
1.890
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 459,9186
465,17206
479,03009
479,60688		 2.400
2.372
2.465
2.906
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyoloji
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 27
27
32
31		 445,67252
445,79300
454,05559
452,02453		 4.000
5.256
5.574
8.093
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Felsefe
(Fransızca) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 418,3258
418,64989
436,67277
433,17192		 14.257
17.694
9.848
15.666
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 478,44665
480,32843
490,21389
486,92975		 2.565
3.686
3.682
3.656
Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

2 yıllık bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 400,02613
396,67105

 166.789
201.680
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İSTANBUL) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
25

 387,34103
378,87524

 211.047
265.344
Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: GSÜ hangi bölüm kaç puan istiyor?

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS için tıklayınız

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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