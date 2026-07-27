Haberler
Fotohaber
Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:00
Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, ikinci özel maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların takip ettiği Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda sorusu canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve teknik heyetin son taktik planları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.