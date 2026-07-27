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Haberler Fotohaber Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Giriş Tarihi: 27.07.2026 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:00

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, ikinci özel maçında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların takip ettiği Galatasaray - Venezia maçı hangi kanalda sorusu canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve teknik heyetin son taktik planları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

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Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

Avusturya'nın Linz şehrinde yer alan Hofmann Personal Stadı'nda sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerin ve takıma katılan yıldızların son durumunu bu zorlu mücadelede test edecek. İlk hazırlık maçındaki eksikleri gidermeyi hedefleyen teknik heyet mücadeleyi detaylı inceleyecek. Galatasaray - Venezia maçı canlı yayın bilgileri bu noktada önem taşıyor.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GALATASARAY - VENEZİA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Yeni sezon kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'da bulunan Galatasaray, yurt dışı kampındaki ikinci ciddi sınavını veriyor. Sarı-kırmızılıların İtalyan temsilcisi Venezia ile oynayacağı hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saati ile 21.00'de çalacak.

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Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GALATASARAY - VENEZİA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği kritik dostluk mücadelesinin yayın hakları dijital ve tematik spor platformlarında yer alıyor. Galatasaray - Venezia karşılaşması S Sport televizyon kanalı ile S Sport Plus dijital platformu üzerinden canlı ve naklen ekranlara gelecek.

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Avusturya kampını Venezia maçıyla tamamlayacak olan sarı-kırmızılı kafile, mücadelenin ardından İstanbul'a dönecek. Yeni sezon öncesi son ciddi provalarını RAMS Park'ta taraftarı önünde yapacak olan Galatasaray'ın takvimi şu şekilde:

27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia

2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais

8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal

Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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