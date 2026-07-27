Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı takvimi 2026

Avusturya'nın Linz şehrinde yer alan Hofmann Personal Stadı'nda sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerin ve takıma katılan yıldızların son durumunu bu zorlu mücadelede test edecek. İlk hazırlık maçındaki eksikleri gidermeyi hedefleyen teknik heyet mücadeleyi detaylı inceleyecek. Galatasaray - Venezia maçı canlı yayın bilgileri bu noktada önem taşıyor.