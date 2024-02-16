Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:56
Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!
Galasataray alt yapısına çok konuşulacak bir transfer gerçekleştirdi. 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek. Bu haberle birlikte taraftarlar "Burak Tolunay Sekin kimdir?" araştırmalarına başladılar. Peki, Burak Tolunay Sekin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı?