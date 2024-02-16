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Haberler Fotohaber Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:56

Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

Galasataray alt yapısına çok konuşulacak bir transfer gerçekleştirdi. 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek. Bu haberle birlikte taraftarlar "Burak Tolunay Sekin kimdir?" araştırmalarına başladılar. Peki, Burak Tolunay Sekin kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı?

Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

Galatasaray, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i kadrosuna kattı. Altay'da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin forvet pozisyonunda oynayacak. Bu transfer çok konuşuldu. Peki Burak Tolunay Sekin kimdir?

Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

BURAK TOLUNAY SEKİN KİMDİR?

Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı. Burak, bu sezon Altay U19 Takımı'yla 7 maça çıktı. Bunların birinde ilk 11'de forma giyerken, 6'sında sonradan oyuna girdi ve toplamda 182 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

Galatasaray altyapısına transfer olan santrfor Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

Burak Tolunay Sekin, 2021 yılında AA'ya yaptığı açıklamada, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!
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