Galatasaray’ın yeni transferi Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda oynadı? Kahraman polisimizin oğlu sahalarda!

BURAK TOLUNAY SEKİN KİMDİR?

Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı. Burak, bu sezon Altay U19 Takımı'yla 7 maça çıktı. Bunların birinde ilk 11'de forma giyerken, 6'sında sonradan oyuna girdi ve toplamda 182 dakika sahada kaldı.