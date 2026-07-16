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Haberler Fotohaber Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler
Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:34 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 21:41

Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih maratonu başlıyor. Gazi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 yılı tercih döneminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. YÖK Atlas verileriyle hazırlanan güncel kılavuz sayesinde, lisans ve ön lisans programının güncel giriş şartlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

Türkiye'nin en köklü ve prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, bu yıl da yüz binlerce üniversite adayının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Eğitim fakültesinden mühendisliğe, sağlıktan idari bilimlere kadar geniş bir akademik yelpazeye sahip olan Gazi Üniversitesi taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler özelinde sorgulanıyor.

Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

4 Yıllık Bölümler:

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 300
300
300
300		 308
308
308
308		 517,63611
516,42441
525,83184
521,76896		 4.766
5.199
5.568
5.949
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 515,52299
514,07770
523,89939
520,57073		 5.367
5.787
6.258
6.428
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 484,62358
480,99877
499,78453
491,78406		 19.418
19.220
18.756
23.009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 483,31737
453,40937
504,85525
499,50901		 20.210
36.119
15.691
17.865
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
140
140
140		 103
144
144
144		 476,53526
469,04124
489,27194
489,19836		 24.644
25.811
25.739
24.864
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 470,14547
456,31292
481,61897
470,03252		 29.301
34.163
31.325
39.632
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 468,61944
480,41918
504,44882
491,99400		 30.452
19.498
15.938
22.863
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
55
50
50		 52
57
52
52		 467,03027
456,47926
477,02327
466,60165		 31.639
34.037
34.910
42.492
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 464,87768
463,16485
489,68874
480,62978		 33.390
29.539
25.429
31.256
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
120
120		 62
72
123
123		 459,152
441,43522
465,40914
464,78508		 38.139
44.962
44.509
44.007
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
93
93		 454,36372
438,51935
459,92997
446,20898		 42.202
47.282
49.369
59.978
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 454,00139
444,50663
470,96732
459,20970		 42.514
42.679
39.792
48.669
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 69
69
64
64		 71
71
66
66		 452,96568
455,59980
488,70169
475,69102		 43.450
34.627
26.150
35.121
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
75
75
75		 65
77
77
77		 450,96902
437,07335
459,89312
450,22322		 45.275
48.449
49.398
56.390
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 447,20363
428,65831
449,80987
434,16717		 48.641
55.434
58.387
70.910
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 443,45341


 52.191
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
90
90		 77
77
93
93		 436,66681
414,90714
432,53400
413,62224		 58.719
67.718
74.602
91.332
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
18
18
18		 8
19
19
19		 426,87028
398,30080
407,22844
364,62986		 68.620
84.427
101.874
152.118
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 420,12381
397,25345
418,34990
400,95529		 75.854
85.503
89.315
105.004
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
115
115		 72
82
118
118		 416,42947
396,88062
421,53182
419,18712		 80.020
85.903
86.034
85.523
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 200
220
220
 205
226
232
 415,70949
390,89635
406,03328
 80.808
92.480
103.304
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 413,07361
398,62838
450,81408
450,51239		 83.746
84.114
57.418
56.137
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 406,47906
367,59296
382,86474
324,07538		 91.096
121.227
133.488
228.822
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 69
69
64
64		 71
71
66
66		 405,20679
383,57134
401,42540
386,23608		 92.601
100.913
108.904
122.402
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
90
90		 47
47
93
93		 404,93634
377,76734
387,72450
369,19497		 92.945
108.035
126.659
145.320
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 400,52493
374,80319
389,75737
366,16162		 98.346
111.750
123.924
149.811
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 61
61
56
56		 63
63
58
58		 398,22362
376,33257
392,53359
366,72966		 101.121
109.841
120.192
148.947
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
48		 57
57
52
50		 394,16046
369,80579
387,58184
361,55165		 106.135
118.267
126.823
156.737
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
21
21		 385,2334
369,49901
421,58125
389,08353		 117.835
118.733
85.982
118.868
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
70		 52
52
82
72		 380,47493
392,51530
446,15217
446,37132		 124.318
90.718
61.713
59.843
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
 5
5
5
 379,90385
355,47324
372,02352
 125.109
139.158
149.584
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
90
90		 28
31
96
93		 379,59181
366,96812
381,41147
389,11880		 125.557
122.066
135.550
118.813
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
64
64
64		 56
66
66
66		 378,01428
348,78916
362,51032
345,81235		 127.818
150.067
165.419
183.493
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
90
90		 72
72
94
93		 377,78637
357,79279
382,48538
359,73398		 128.151
135.518
134.061
159.518
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
100
90
90		 103
103
95
93		 377,27979
358,23467
375,36112
350,23715		 128.938
134.826
144.478
175.529
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 372,9868
295,81864

 135.136
279.273
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 371,41914
342,34466
351,80319
319,11319		 137.435
161.355
185.112
240.783
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
105
100
100		 67
108
105
103		 370,31748
342,38761
374,79588
376,28187		 139.121
161.273
145.320
135.324
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İmalat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 354,35843
324,29897
331,38827
310,67914		 166.049
198.318
230.535
262.498
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 347,91367


 178.367
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 338,64444
312,67748
329,43839
298,82989		 197.756
227.428
235.472
297.168
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 335,1982
309,94418
337,19433
340,84522		 205.501
235.030
216.445
192.864
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 333,10029
311,10440
335,52660
316,28773		 210.390
231.789
220.391
247.816
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
20		 26
26
31
21		 331,52059
323,89755
360,80637
354,51572		 214.145
199.207
168.383
168.181
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
21
16
16		 22
22
17
17		 329,32086
301,72186
321,08605
299,04410		 219.425
259.404
258.011
296.510
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 327,63381
321,33659
340,37018
313,47140		 223.767
205.290
209.122
254.931
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fotonik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 325,96141
299,55732
309,36169
284,59098		 228.003
266.468
294.194
346.052
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
20		 21
21
31
21		 323,31161
306,04481
352,17219
351,05920		 235.174
246.119
184.392
174.134
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
90
90		 41
62
96
93		 319,40905
295,86089
306,59195
289,50670		 245.894
279.136
303.686
328.324
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
18
13
12		 19
19
14
13		 315,6586
293,33110
338,81891
325,76764		 256.685
288.122
212.649
224.831
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
14
14		 20
20
15
15		 315,45005
299,68547
317,48281
304,78604		 257.326
266.051
268.606
279.244
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
20		 26
26
31
21		 312,851
299,01175
333,53485
326,50923		 265.249
268.350
225.234
223.165
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
16
16
16		 7
17
17
17		 308,84059
299,94583
317,51097
307,37246		 278.097
265.171
268.510
271.735
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
60		 41
31
72
62		 306,32053
Dolmadı
364,42513
361,87792		 286.405
Dolmadı
162.093
156.295
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22
22
17
17		 23
23
18
18		 302,69275
296,17254
310,72247
320,53583		 299.051
278.072
289.669
237.243
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
32
31		 299,57605
280,63048
293,78544
277,99500		 310.279
339.434
352.214
372.119
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 209,72708
251,03921
292,16194
205,85824		 1.055.796
522.209
359.031
986.936
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1

 1
1

 Dolmadı
391,14306

 Dolmadı
92.202
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
1
1
2
1		 Dolmadı
324,62491
370,74529
365,52766		 Dolmadı
197.570
151.644
150.797
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1
1

1		 Dolmadı
328,62747
Dolmadı
304,32941		 Dolmadı
188.703
Dolmadı
280.586
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fizik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
2
1
1

1
 Dolmadı
Dolmadı
334,75309
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
222.274
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
331,90322		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
211.291
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
100
100		 52
52
103
103		 425,33735
455,80642
433,59195
423,85101		 2.399
2.575
4.606
8.305
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
90
90		 44
52
93
93		 403,04602
441,48280
426,45803
418,38799		 7.015
5.170
6.482
10.609
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 379,22707
426,55790
405,92082
402,93045		 19.728
10.524
16.677
20.199
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 378,2709
430,63220
415,70437
411,61514		 20.489
8.681
10.861
14.177
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 376,97165
424,12109
412,14949
408,75978		 21.565
11.748
12.725
16.009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
20		 26
26
31
21		 370,82619
406,69585
397,68563
397,56143		 27.470
24.719
23.339
24.858
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 365,08442
396,53214
382,33438
379,66402		 34.051
36.176
41.034
46.545
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
30		 52
52
32
31		 417,03472
413,40355
416,10569
394,56868		 15.089
21.769
24.280
67.407
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
50
90
80		 62
52
93
82		 387,83942
385,78756
395,56304
395,21195		 45.590
52.818
52.275
66.184
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
82
82		 385,8354
380,68914
393,12762
392,07667		 48.571
60.650
56.438
72.256
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
70		 31
77
74
72		 331,06644
318,98540
328,29704
326,10675		 188.739
240.166
247.815
266.643
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 308,01641
312,11514
327,30706
325,70074		 298.689
275.786
252.582
268.523
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 298,28002


 359.787
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
50
120
120		 62
52
123
123		 461,56273
463,82076
456,72840
447,42488		 4.651
6.014
9.229
10.012
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 402,93767
401,57180
403,07459
384,52158		 20.475
23.915
27.047
29.362
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 399,86633
396,25384
396,86995
373,56064		 21.664
26.044
29.603
33.367
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arapça Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 355,5529
355,43049
365,09554
358,77869		 40.617
44.349
43.323
38.915
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

2 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
180
180
180		 100
180
180
180		 388,68438
369,94348
366,15592
361,44453		 206.035
304.296
330.437
334.364
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 35
75
75
75		 383,13435
369,76876
365,98244
363,90321		 227.547
305.034
331.295
322.699
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 375,83377
360,1063
351,06195
346,15233		 258.874
353.286
417.697
417.456
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
75
75
75		 367,99781
358,07512
347,4549
339,94586		 296.028
364.424
441.687
456.444
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 361,39847
357,08738
361,37902
352,50791		 330.573
369.912
356.079
380.692
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
72
71		 358,99301
346,2585
340,77307
334,91269		 343.906
436.498
489.260
490.739
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
70
70		 357,52314
345,98175
341,89956
321,8		 352.255
438.372
480.996
591.098
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 354,51321
341,69582
339,29451
333,57677		 369.916
468.158
500.539
500.308
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 353,93963
338,996
333,4658
327,2958		 373.336
488.197
546.556
546.906
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 353,79066
340,00769
332,88009
324,6401		 374.270
480.499
551.336
567.872
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 50
50
40
40		 349,14758
343,90946
344,18784
332,60409		 403.340
452.652
464.487
507.217
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
40
40		 348,88203
334,65894
322,6682
314,33225		 405.081
521.547
640.786
657.021
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
70
70
70		 20
71
70
72		 345,27864
313,74871
309,40427
300,97053		 429.149
720.120
775.040
790.278
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 60
70
72
71		 342,89085
333,97994
328,68594
324,1314		 445.656
526.970
586.763
571.990
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 333,89251
315,59654
307,64691
303,85694		 513.239
700.112
794.481
759.685
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Endüstri Ürünleri Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 317,55166
309,10386
305,29016
295,28537		 658.873
772.146
821.082
852.684
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 77
76
77
77		 314,97939
308,58198
295,83021
286,80519		 684.707
778.184
933.549
953.814
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
46
46
47		 309,86413
299,08213
279,66007
269,76964		 738.635
894.427
1.149.305
1.186.663
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 307,74603
294,36343
281,86555
272,30532		 761.949
957.179
1.118.077
1.149.349
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 305,53421
296,64786
288,82595
276,1045		 786.678
926.561
1.023.580
1.095.435
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
2		 1
1
0
1		 293,08906
241,25142
Dolmadı
Dolmadı		 936.626
1.807.000
Dolmadı
Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 0
0
0
0		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

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Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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