Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

4 Yıllık Bölümler:
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|300
300
300
300
|308
308
308
308
|517,63611
516,42441
525,83184
521,76896
|4.766
5.199
5.568
5.949
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|515,52299
514,07770
523,89939
520,57073
|5.367
5.787
6.258
6.428
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|484,62358
480,99877
499,78453
491,78406
|19.418
19.220
18.756
23.009
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|483,31737
453,40937
504,85525
499,50901
|20.210
36.119
15.691
17.865
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
140
140
140
|103
144
144
144
|476,53526
469,04124
489,27194
489,19836
|24.644
25.811
25.739
24.864
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|470,14547
456,31292
481,61897
470,03252
|29.301
34.163
31.325
39.632
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|468,61944
480,41918
504,44882
491,99400
|30.452
19.498
15.938
22.863
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
55
50
50
|52
57
52
52
|467,03027
456,47926
477,02327
466,60165
|31.639
34.037
34.910
42.492
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|464,87768
463,16485
489,68874
480,62978
|33.390
29.539
25.429
31.256
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
120
120
|62
72
123
123
|459,152
441,43522
465,40914
464,78508
|38.139
44.962
44.509
44.007
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
93
93
|454,36372
438,51935
459,92997
446,20898
|42.202
47.282
49.369
59.978
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|454,00139
444,50663
470,96732
459,20970
|42.514
42.679
39.792
48.669
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|69
69
64
64
|71
71
66
66
|452,96568
455,59980
488,70169
475,69102
|43.450
34.627
26.150
35.121
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
75
75
75
|65
77
77
77
|450,96902
437,07335
459,89312
450,22322
|45.275
48.449
49.398
56.390
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|447,20363
428,65831
449,80987
434,16717
|48.641
55.434
58.387
70.910
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|443,45341
—
—
—
|52.191
…
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
90
90
|77
77
93
93
|436,66681
414,90714
432,53400
413,62224
|58.719
67.718
74.602
91.332
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
18
18
18
|8
19
19
19
|426,87028
398,30080
407,22844
364,62986
|68.620
84.427
101.874
152.118
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|420,12381
397,25345
418,34990
400,95529
|75.854
85.503
89.315
105.004
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
115
115
|72
82
118
118
|416,42947
396,88062
421,53182
419,18712
|80.020
85.903
86.034
85.523
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|200
220
220
—
|205
226
232
—
|415,70949
390,89635
406,03328
—
|80.808
92.480
103.304
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|413,07361
398,62838
450,81408
450,51239
|83.746
84.114
57.418
56.137
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|406,47906
367,59296
382,86474
324,07538
|91.096
121.227
133.488
228.822
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|69
69
64
64
|71
71
66
66
|405,20679
383,57134
401,42540
386,23608
|92.601
100.913
108.904
122.402
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
90
90
|47
47
93
93
|404,93634
377,76734
387,72450
369,19497
|92.945
108.035
126.659
145.320
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|400,52493
374,80319
389,75737
366,16162
|98.346
111.750
123.924
149.811
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|61
61
56
56
|63
63
58
58
|398,22362
376,33257
392,53359
366,72966
|101.121
109.841
120.192
148.947
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
48
|57
57
52
50
|394,16046
369,80579
387,58184
361,55165
|106.135
118.267
126.823
156.737
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
21
21
|385,2334
369,49901
421,58125
389,08353
|117.835
118.733
85.982
118.868
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
70
|52
52
82
72
|380,47493
392,51530
446,15217
446,37132
|124.318
90.718
61.713
59.843
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|5
5
5
—
|379,90385
355,47324
372,02352
—
|125.109
139.158
149.584
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
90
90
|28
31
96
93
|379,59181
366,96812
381,41147
389,11880
|125.557
122.066
135.550
118.813
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
64
64
64
|56
66
66
66
|378,01428
348,78916
362,51032
345,81235
|127.818
150.067
165.419
183.493
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
90
90
|72
72
94
93
|377,78637
357,79279
382,48538
359,73398
|128.151
135.518
134.061
159.518
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
100
90
90
|103
103
95
93
|377,27979
358,23467
375,36112
350,23715
|128.938
134.826
144.478
175.529
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|372,9868
295,81864
—
—
|135.136
279.273
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|371,41914
342,34466
351,80319
319,11319
|137.435
161.355
185.112
240.783
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
105
100
100
|67
108
105
103
|370,31748
342,38761
374,79588
376,28187
|139.121
161.273
145.320
135.324
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İmalat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|354,35843
324,29897
331,38827
310,67914
|166.049
198.318
230.535
262.498
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|347,91367
—
—
—
|178.367
…
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|338,64444
312,67748
329,43839
298,82989
|197.756
227.428
235.472
297.168
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|335,1982
309,94418
337,19433
340,84522
|205.501
235.030
216.445
192.864
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|333,10029
311,10440
335,52660
316,28773
|210.390
231.789
220.391
247.816
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
20
|26
26
31
21
|331,52059
323,89755
360,80637
354,51572
|214.145
199.207
168.383
168.181
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
21
16
16
|22
22
17
17
|329,32086
301,72186
321,08605
299,04410
|219.425
259.404
258.011
296.510
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|327,63381
321,33659
340,37018
313,47140
|223.767
205.290
209.122
254.931
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fotonik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|325,96141
299,55732
309,36169
284,59098
|228.003
266.468
294.194
346.052
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
20
|21
21
31
21
|323,31161
306,04481
352,17219
351,05920
|235.174
246.119
184.392
174.134
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
90
90
|41
62
96
93
|319,40905
295,86089
306,59195
289,50670
|245.894
279.136
303.686
328.324
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
18
13
12
|19
19
14
13
|315,6586
293,33110
338,81891
325,76764
|256.685
288.122
212.649
224.831
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
14
14
|20
20
15
15
|315,45005
299,68547
317,48281
304,78604
|257.326
266.051
268.606
279.244
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
20
|26
26
31
21
|312,851
299,01175
333,53485
326,50923
|265.249
268.350
225.234
223.165
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
16
16
16
|7
17
17
17
|308,84059
299,94583
317,51097
307,37246
|278.097
265.171
268.510
271.735
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
60
|41
31
72
62
|306,32053
Dolmadı
364,42513
361,87792
|286.405
Dolmadı
162.093
156.295
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
22
17
17
|23
23
18
18
|302,69275
296,17254
310,72247
320,53583
|299.051
278.072
289.669
237.243
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
32
31
|299,57605
280,63048
293,78544
277,99500
|310.279
339.434
352.214
372.119
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|209,72708
251,03921
292,16194
205,85824
|1.055.796
522.209
359.031
986.936
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
391,14306
—
—
|Dolmadı
92.202
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
1
|—
1
2
1
|Dolmadı
324,62491
370,74529
365,52766
|Dolmadı
197.570
151.644
150.797
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|—
1
—
1
|Dolmadı
328,62747
Dolmadı
304,32941
|Dolmadı
188.703
Dolmadı
280.586
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fizik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
2
1
1
|—
—
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
334,75309
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
222.274
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
331,90322
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
211.291
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
100
100
|52
52
103
103
|425,33735
455,80642
433,59195
423,85101
|2.399
2.575
4.606
8.305
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
90
90
|44
52
93
93
|403,04602
441,48280
426,45803
418,38799
|7.015
5.170
6.482
10.609
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|379,22707
426,55790
405,92082
402,93045
|19.728
10.524
16.677
20.199
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|378,2709
430,63220
415,70437
411,61514
|20.489
8.681
10.861
14.177
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|376,97165
424,12109
412,14949
408,75978
|21.565
11.748
12.725
16.009
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
20
|26
26
31
21
|370,82619
406,69585
397,68563
397,56143
|27.470
24.719
23.339
24.858
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|365,08442
396,53214
382,33438
379,66402
|34.051
36.176
41.034
46.545
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
30
|52
52
32
31
|417,03472
413,40355
416,10569
394,56868
|15.089
21.769
24.280
67.407
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
50
90
80
|62
52
93
82
|387,83942
385,78756
395,56304
395,21195
|45.590
52.818
52.275
66.184
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
82
82
|385,8354
380,68914
393,12762
392,07667
|48.571
60.650
56.438
72.256
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
70
|31
77
74
72
|331,06644
318,98540
328,29704
326,10675
|188.739
240.166
247.815
266.643
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|308,01641
312,11514
327,30706
325,70074
|298.689
275.786
252.582
268.523
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|298,28002
—
—
—
|359.787
…
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
50
120
120
|62
52
123
123
|461,56273
463,82076
456,72840
447,42488
|4.651
6.014
9.229
10.012
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|402,93767
401,57180
403,07459
384,52158
|20.475
23.915
27.047
29.362
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|399,86633
396,25384
396,86995
373,56064
|21.664
26.044
29.603
33.367
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arapça Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|355,5529
355,43049
365,09554
358,77869
|40.617
44.349
43.323
38.915
2 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
180
180
180
|100
180
180
180
|388,68438
369,94348
366,15592
361,44453
|206.035
304.296
330.437
334.364
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|35
75
75
75
|383,13435
369,76876
365,98244
363,90321
|227.547
305.034
331.295
322.699
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|375,83377
360,1063
351,06195
346,15233
|258.874
353.286
417.697
417.456
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
75
75
75
|367,99781
358,07512
347,4549
339,94586
|296.028
364.424
441.687
456.444
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|361,39847
357,08738
361,37902
352,50791
|330.573
369.912
356.079
380.692
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
72
71
|358,99301
346,2585
340,77307
334,91269
|343.906
436.498
489.260
490.739
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
70
70
|357,52314
345,98175
341,89956
321,8
|352.255
438.372
480.996
591.098
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|354,51321
341,69582
339,29451
333,57677
|369.916
468.158
500.539
500.308
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|353,93963
338,996
333,4658
327,2958
|373.336
488.197
546.556
546.906
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|353,79066
340,00769
332,88009
324,6401
|374.270
480.499
551.336
567.872
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|50
50
40
40
|349,14758
343,90946
344,18784
332,60409
|403.340
452.652
464.487
507.217
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Tusaş-Kazan Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
40
40
|348,88203
334,65894
322,6682
314,33225
|405.081
521.547
640.786
657.021
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
70
70
70
|20
71
70
72
|345,27864
313,74871
309,40427
300,97053
|429.149
720.120
775.040
790.278
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|60
70
72
71
|342,89085
333,97994
328,68594
324,1314
|445.656
526.970
586.763
571.990
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|333,89251
315,59654
307,64691
303,85694
|513.239
700.112
794.481
759.685
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|317,55166
309,10386
305,29016
295,28537
|658.873
772.146
821.082
852.684
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|77
76
77
77
|314,97939
308,58198
295,83021
286,80519
|684.707
778.184
933.549
953.814
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
46
46
47
|309,86413
299,08213
279,66007
269,76964
|738.635
894.427
1.149.305
1.186.663
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|307,74603
294,36343
281,86555
272,30532
|761.949
957.179
1.118.077
1.149.349
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|305,53421
296,64786
288,82595
276,1045
|786.678
926.561
1.023.580
1.095.435
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
2
|1
1
0
1
|293,08906
241,25142
Dolmadı
Dolmadı
|936.626
1.807.000
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ANKARA) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|0
0
0
0
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı