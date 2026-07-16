Gazi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Gazi Üniversitesi 2-4 Yıllık Bölümler

Türkiye'nin en köklü ve prestijli yükseköğretim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, bu yıl da yüz binlerce üniversite adayının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Eğitim fakültesinden mühendisliğe, sağlıktan idari bilimlere kadar geniş bir akademik yelpazeye sahip olan Gazi Üniversitesi taban puanları 2 ve 4 yıllık bölümler özelinde sorgulanıyor.