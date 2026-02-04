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Haberler Fotohaber Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:10

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2026 YKS tercih sürecinde geri sayım sürüyor. Milyonlarca aday, sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversite tercihlerini şekillendirecek. Bu aşamada Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yakından takip ediliyor. İşte Gaziantep Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

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Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS'nin geride kalmasıyla adayların rotası, tercih listelerinin kaderini belirleyecek taban puanlara döndü. Bu dönemde Güneydoğu Anadolu'nun önde gelen yükseköğretim kurumlarından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), tercih listelerinde kendine geniş yer bulan üniversiteler arasında öne çıkıyor.

Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2026 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
170
170		 192
218
218
175		 491,17879
485,58031
502,70525
501,07111		 15.452
16.846
16.982
16.848
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 68
77
77
62		 483,52723
474,69960
493,96106
492,78790		 20.088
22.575
22.564
22.328
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
100
100
100		 57
128
128
103		 469,10029
453,46444
475,91017
476,78482		 30.117
36.077
35.820
34.259
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 52
58
51
41		 422,98707
400,74181
423,73647
426,53450		 72.785
81.867
83.692
78.185
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 34
39

 418,53584
399,79604

 77.686
82.876
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 68
116
116
93		 397,78091
363,57830
401,32092
389,65588		 101.652
127.043
109.028
118.157
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 150
200
200
200		 173
260
260
205		 389,38427
357,24047
372,11776
370,17795		 112.310
136.326
149.433
143.886
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
77
62		 380,69481
356,74139
384,66500
370,39305		 124.027
137.135
130.847
143.563
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
105
100
100		 113
134
128
103		 355,87745
325,30407
344,80673
332,98362		 163.272
196.072
199.477
208.935
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
70		 87
112
104
72		 345,33257
316,78369
335,84171
335,79151		 183.432
216.620
219.653
203.079
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 341,99606
355,94253
430,90143
429,79322		 190.397
138.403
76.270
75.045
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
80
80		 79
92
102
82		 328,32458
306,83626
333,02639
326,40502		 221.977
243.855
226.447
223.380
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
55
80		 45
51
50
37		 322,80651
293,84303
Dolmadı
Dolmadı		 236.621
286.349
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 41
46
40
 319,56811
299,16141
312,56681
 245.418
267.798
283.713
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
13
25
25		 12
9
9
6		 315,25781
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 257.907
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 12
11
8
6		 314,8333
290,54352
Dolmadı
Dolmadı		 259.203
298.535
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30

 32
40

 314,44484
288,70662

 260.360
305.505
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
30
30		 23
21
19
19		 308,79927
290,88525
Dolmadı
Dolmadı		 278.219
297.151
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 40
42
39
31		 304,67828
294,20785
317,95625
309,77825		 292.012
285.062
267.142
264.979
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
34
65
52		 302,54441
Dolmadı
391,54512
397,50802		 299.577
Dolmadı
121.481
108.934
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 46
52
79
62		 302,19834
289,34295
320,73541
303,22695		 300.784
303.006
259.039
283.747
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16
20
20		 20
21
27
21		 298,46869
284,61421
300,95139
287,61112		 314.464
322.242
324.171
335.044
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 35
52
79
62		 278,71661
261,07095
272,93010
246,71567		 401.236
446.568
452.927
544.692
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
32
40
30		 37
42
52
31		 275,30408
262,30846
283,11914
271,87531		 419.534
438.588
399.756
398.743
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20		 4
5
6
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 34
39
39
31		 413,17271
443,67024
434,57154
421,29110		 4.330
4.669
4.370
9.370
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
50		 57
65
77
52		 362,6874
401,20491
399,19025
390,62129		 37.218
30.504
22.009
32.030
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 46
85
79
62		 357,61065
381,86989
378,24908
374,66605		 44.584
59.163
47.103
54.650
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 34
65
65
52		 352,20324
387,48319
381,60026
381,02084		 53.723
49.490
42.063
44.541
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
65
52		 324,89656
358,81795
360,63932
357,73919		 126.368
112.376
81.600
89.718
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 28
32
104
82		 320,05548
353,26722
338,21711
331,45185		 144.883
129.358
149.198
176.787
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 24
24
80
80		 28
32
104
82		 314,92341
347,20937
328,69669
308,81042		 166.947
149.607
187.699
295.376
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
118
108		 115
131
154
111		 308,41279
346,95915
340,41496
343,37767		 198.395
150.460
141.354
131.688
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 46
52
79
62		 299,77481
341,68571
337,88446
325,31077		 246.455
170.162
150.396
204.487
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 46
98
92
72		 292,74581
282,54233
310,78909
295,20352		 290.959
534.941
279.568
388.617
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
12
12		 13
14
16
12		 292,16317
301,71691
280,01705
276,40839		 294.849
383.498
508.170
525.981
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 46
98
92
72		 284,82522
277,86955
317,23857
279,14462		 346.926
577.430
243.401
520.879
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 76
85
79
62		 271,81937
262,58119
349,19762
300,67137		 452.975
727.330
112.477
349.211
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
190
190
190		 113
243
243
195		 404,43452
389,94029
408,16583
410,49570		 25.313
46.886
33.660
40.358
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 57
65
65
52		 370,85152
365,08534
380,83363
379,68152		 75.203
89.439
80.105
98.064
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 45
65
65
52		 354,53739
349,09072
361,75223
362,63835		 112.950
128.688
126.002
139.754
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 34
39
90
72		 351,84013
354,26555
364,52232
360,23674		 120.202
114.882
118.489
146.238
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 74
83
77
62		 330,95849
317,76721
319,72948
318,01999		 189.174
246.108
290.753
305.268
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
90
85
85		 59
119
112
88		 307,43717
286,34100
292,83014
288,68202		 302.121
451.606
465.270
490.967
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 46
67
52
41		 301,51627
281,05597
289,05565
287,73268		 338.255
496.478
495.162
498.253
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 79
92
92
72		 298,56404
285,18302
296,28560
293,88816		 357.947
461.227
439.332
451.861
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 46
73
67
52		 297,73595
282,89372
310,84953
300,51751		 363.476
480.432
341.088
406.542
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 81
119
119
93		 289,21286
269,00894
276,52501
276,08530		 424.932
612.098
603.788
597.250
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 35


 288,54898


 430.055
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
32
60
60		 35
42
79
62		 286,98623
287,69195
301,58052
287,17062		 442.410
440.670
401.500
502.769
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
60
60		 41
52
79
62		 260,80587
252,39838
271,99671
251,66496		 687.195
801.406
646.771
857.045
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 35
40
52
41		 260,62965
258,53715
282,75390
249,17989		 688.998
727.363
547.946
887.884
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 54


 255,5433


 744.304
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 35
40

 252,47649
236,85301

 778.556
1.007.197
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
55
50
50		 41
73
67
52		 252,07768
236,54141
245,73367
241,25654		 783.088
1.011.488
937.938
989.587
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
40
40		 46
67
52
41		 241,98006
228,75197
237,98902
235,84504		 900.666
1.122.140
1.036.995
1.063.008
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Sosyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2


Dolmadı


 Dolmadı
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
60
60		 52
58
77
62		 418,26411
419,54362
413,68736
413,22598		 14.915
17.285
22.813
19.346
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 81
91
90
72		 383,02963
376,82546
376,94549
372,34759		 28.635
34.417
38.121
33.810
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 35
75
75
75		 374,28628
360,02667
362,06037
358,85202		 265.759
353.729
352.370
347.125
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 352,92094
346,10201
335,86098
329,16846		 379.540
437.540
526.953
532.481
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 30
80
80
80		 349,72853
338,70478
340,47772
321,09462		 399.565
490.421
491.511
596.980
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
66
65
65		 348,94779
337,61769
337,72747
330,17272		 404.629
498.545
512.460
524.942
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
30

 345,60685
347,86654

 426.906
425.867
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 40
50
50
50		 341,64626
333,97291
330,91217
326,07911		 454.675
527.031
567.742
556.340
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
67
67		 340,10025
338,29748
327,74772
319,09946		 465.865
493.487
594.778
614.169
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
75
76
76		 338,97915
331,20763
335,93717
326,58441		 474.209
550.240
526.340
552.415
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
61
62		 330,93056
320,53117
314,85605
301,68234		 537.421
649.119
717.608
782.611
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
70
72
72		 330,63863
318,14685
325,41381
311,79055		 539.859
673.328
615.559
680.665
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 323,7729
312,59405

 599.885
732.644
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 E-Ticaret ve Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
35		 321,9681
318,42493
340,11154
284,93462		 616.734
670.461
494.332
977.594
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 319,59861
299,88869
298,06551
285,94011		 639.114
884.014
905.872
964.699
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 316,7773
309,73373

 666.493
764.811
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
40		 314,016
309,37826
303,1974
307,07704		 694.569
768.991
844.970
726.441
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
72
71		 312,82088
309,66737
323,17764
298,12188		 707.238
765.540
636.002
821.157
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 312,71451
307,19394
299,11351
283,35757		 708.320
794.336
893.155
997.963
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
90
90
90		 30
92
92
93		 311,4242
290,66417
286,72275
275,7486		 721.885
1.007.907
1.051.574
1.100.345
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 41
93
93
93		 309,36508
288,40307
288,01207
271,60901		 744.048
1.039.649
1.034.230
1.159.513
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
70
71
71		 309,25612
299,53562
292,93415
286,70182		 745.257
888.553
969.977
955.058
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 308,9623
297,02428
294,1629
291,96188		 748.489
921.586
954.298
891.321
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 40
92
93
93		 308,84959
284,84224
276,50127
259,75916		 749.786
1.090.963
1.194.567
1.343.376
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 305,70833
298,1096
296,16935
280,15074		 784.644
907.136
929.283
1.040.053
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
90
90
90		 36
93
93
93		 303,39748
276,4501
276,76797
266,99341		 811.224
1.217.417
1.190.744
1.228.660
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
100
100
100		 31
102
103
103		 300,75279
266,74611
262,93939
257,71122		 842.305
1.370.894
1.400.231
1.377.487
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 299,84598
292,0213
285,97325
275,25293		 853.266
988.938
1.061.763
1.107.214
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
55
55
55		 36
57
57
56		 298,47523
280,91979
286,51879
279,24318		 869.687
1.149.090
1.054.350
1.052.260
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65

 65
65

 296,73122
288,31325
295,97084
 891.058
1.040.969
931.788
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
40		 30
52
52
41		 296,64071
286,84963
286,43347
288,95819		 892.172
1.061.826
1.055.533
927.438
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
47
47		 296,16837
281,00147
279,17909
263,59311		 897.975
1.147.920
1.156.151
1.281.317
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 295,77257
273,4705
274,21785
258,73522		 902.969
1.263.449
1.227.585
1.360.355
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
40
40
40		 21
41
41
41		 292,50614
267,97926
267,85175
267,5642		 943.924
1.351.276
1.323.594
1.219.944
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 291,5041
271,3022
268,17627
251,23073		 956.698
1.297.717
1.318.561
1.490.337
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 287,79096
279,78487
276,55734
267,16728		 1.004.950
1.166.049
1.193.756
1.225.993
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 285,8234
274,56815
272,29417
264,80268		 1.031.067
1.246.300
1.256.230
1.262.334
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 284,8145
275,11737
272,70705
276,79713		 1.044.706
1.237.917
1.250.075
1.085.747
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 283,54778
261,31897
262,99527
245,1273		 1.061.613
1.459.848
1.399.309
1.604.387
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 282,40228
266,81683
258,51862
255,4911		 1.077.118
1.369.823
1.471.539
1.415.485
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 281,74143
257,43553
255,18129
250,4893		 1.086.164
1.525.102
1.526.606
1.503.754
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
41		 281,68147
265,80036
261,08898
254,92953		 1.086.970
1.386.389
1.429.765
1.425.160
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
40		 52
52
52
40		 280,00423
273,65483
272,56817
276,82225		 1.110.149
1.260.533
1.252.123
1.085.411
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
60

 52
62

 279,6906
271,47074
279,71514
 1.114.434
1.295.040
1.148.511
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 278,1998
248,41232

 1.135.089
1.680.329
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
52

 277,32355
256,0522

 1.147.375
1.548.714
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 277,02045
271,26872
261,23375
266,67828		 1.151.554
1.298.259
1.427.414
1.233.458
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 276,49087
268,91664
266,43873
256,88177		 1.158.985
1.336.010
1.345.594
1.391.437
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 91
93
92
93		 275,95088
262,68903
259,87838
252,17526		 1.166.607
1.437.129
1.449.361
1.473.493
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
62
62
62		 275,74683
251,23452
246,44568
232,09627		 1.169.366
1.631.189
1.675.994
1.873.782
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
82
82
82		 274,5538
253,29608
250,74306
252,23044		 1.186.044
1.595.835
1.601.731
1.472.472
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 273,99902
251,79457
248,48851
238,79338		 1.193.813
1.621.581
1.640.591
1.730.359
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
95
95
94		 103
98
98
97		 272,73514
256,54318
267,68526
248,64554		 1.211.912
1.540.374
1.326.195
1.537.635
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 272,40725
264,43942
258,383
249,21079		 1.216.647
1.408.531
1.473.755
1.527.151
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 269,83252
253,36149
252,04686
245,16707		 1.253.660
1.594.730
1.579.652
1.603.640
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 269,36919
256,27519
252,32537
246,10093		 1.260.229
1.544.887
1.574.891
1.585.751
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
31

 267,32352
247,04464
262,13845
 1.289.680
1.704.286
1.412.947
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İkram Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 265,58625
251,73246
252,69503
232,24188		 1.314.813
1.622.630
1.568.671
1.870.577
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
30		 30
41
40
31		 265,36667
248,83204
243,35823
238,17954		 1.317.923
1.672.983
1.730.608
1.743.232
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65

 67
67

 261,95032
238,26859

 1.367.658
1.860.607
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 261,8052
247,01628
264,49942
 1.369.834
1.704.795
1.375.649
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 261,44584
247,85841
244,51461
242,38209		 1.375.060
1.689.964
1.710.055
1.657.920
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 259,28403
248,29048
244,03725
234,48488		 1.406.729
1.682.369
1.718.606
1.821.643
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 258,74034
248,01171
244,43778
236,26558		 1.414.769
1.687.295
1.711.382
1.783.292
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70

 41
72

 257,86163
239,09164

 1.427.599
1.845.727
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 257,3771
245,97796
241,97337
232,47509		 1.434.635
1.723.094
1.755.483
1.865.298
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
40		 255,85418
247,84552
249,51213
251,3326		 1.456.821
1.690.215
1.622.923
1.488.475
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
30		 36
40
41
31		 255,29221
242,22368
238,78524
235,13466		 1.465.202
1.789.524
1.813.626
1.807.470
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 254,37878
249,85662
245,49644
250,46094		 1.478.623
1.655.155
1.692.845
1.504.330
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
30		 31
41
41
31		 252,77462
240,03926
236,77446
234,53825		 1.502.271
1.828.728
1.850.728
1.820.513
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 250,97952
240,00582
248,02477
238,41711		 1.528.410
1.829.319
1.648.489
1.738.233
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tekstil ve Halı Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 247,73419
237,09483
242,45663
239,29746		 1.576.013
1.881.761
1.746.775
1.719.996
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 247,4044
237,42862
241,45785
231,40522		 1.580.869
1.875.661
1.764.834
1.889.256
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 245,64806
236,21983

 1.606.704
1.897.516
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 245,08342
233,96325
242,19705
229,99484		 1.614.939
1.938.750
1.751.412
1.920.994
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 241,83066
233,29395
236,80507
220,95081		 1.662.715
1.951.069
1.850.125
2.135.930
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
25		 41
41
41
26		 238,7661
232,96919
232,73186
231,05252		 1.707.750
1.957.040
1.926.343
1.897.191
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nurdağı Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

34		 31
31

35		 238,65272
229,01062

 1.709.355
2.030.264
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 41
41
41
31		 238,10721
233,16135
232,7262
225,34242		 1.717.398
1.953.548
1.926.447
2.030.087
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 236,96309
228,62992

 1.734.058
2.037.231
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nurdağı Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

34		 31
31

35		 236,90496
229,4439

 1.734.890
2.022.420
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

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