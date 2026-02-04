Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2026 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Gaziantep Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.