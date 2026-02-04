Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık Gaziantep Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
170
170
|192
218
218
175
|491,17879
485,58031
502,70525
501,07111
|15.452
16.846
16.982
16.848
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|68
77
77
62
|483,52723
474,69960
493,96106
492,78790
|20.088
22.575
22.564
22.328
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
100
100
100
|57
128
128
103
|469,10029
453,46444
475,91017
476,78482
|30.117
36.077
35.820
34.259
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|52
58
51
41
|422,98707
400,74181
423,73647
426,53450
|72.785
81.867
83.692
78.185
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|34
39
—
—
|418,53584
399,79604
—
—
|77.686
82.876
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|68
116
116
93
|397,78091
363,57830
401,32092
389,65588
|101.652
127.043
109.028
118.157
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|150
200
200
200
|173
260
260
205
|389,38427
357,24047
372,11776
370,17795
|112.310
136.326
149.433
143.886
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
77
62
|380,69481
356,74139
384,66500
370,39305
|124.027
137.135
130.847
143.563
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
105
100
100
|113
134
128
103
|355,87745
325,30407
344,80673
332,98362
|163.272
196.072
199.477
208.935
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
70
|87
112
104
72
|345,33257
316,78369
335,84171
335,79151
|183.432
216.620
219.653
203.079
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|341,99606
355,94253
430,90143
429,79322
|190.397
138.403
76.270
75.045
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
80
80
|79
92
102
82
|328,32458
306,83626
333,02639
326,40502
|221.977
243.855
226.447
223.380
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
55
80
|45
51
50
37
|322,80651
293,84303
Dolmadı
Dolmadı
|236.621
286.349
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|41
46
40
—
|319,56811
299,16141
312,56681
—
|245.418
267.798
283.713
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
13
25
25
|12
9
9
6
|315,25781
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|257.907
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|12
11
8
6
|314,8333
290,54352
Dolmadı
Dolmadı
|259.203
298.535
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
—
—
|32
40
—
—
|314,44484
288,70662
—
—
|260.360
305.505
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
30
30
|23
21
19
19
|308,79927
290,88525
Dolmadı
Dolmadı
|278.219
297.151
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|40
42
39
31
|304,67828
294,20785
317,95625
309,77825
|292.012
285.062
267.142
264.979
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
34
65
52
|302,54441
Dolmadı
391,54512
397,50802
|299.577
Dolmadı
121.481
108.934
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|46
52
79
62
|302,19834
289,34295
320,73541
303,22695
|300.784
303.006
259.039
283.747
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
20
20
|20
21
27
21
|298,46869
284,61421
300,95139
287,61112
|314.464
322.242
324.171
335.044
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|35
52
79
62
|278,71661
261,07095
272,93010
246,71567
|401.236
446.568
452.927
544.692
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
32
40
30
|37
42
52
31
|275,30408
262,30846
283,11914
271,87531
|419.534
438.588
399.756
398.743
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Optik ve Akustik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|4
5
6
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|34
39
39
31
|413,17271
443,67024
434,57154
421,29110
|4.330
4.669
4.370
9.370
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
50
|57
65
77
52
|362,6874
401,20491
399,19025
390,62129
|37.218
30.504
22.009
32.030
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|46
85
79
62
|357,61065
381,86989
378,24908
374,66605
|44.584
59.163
47.103
54.650
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|34
65
65
52
|352,20324
387,48319
381,60026
381,02084
|53.723
49.490
42.063
44.541
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
65
52
|324,89656
358,81795
360,63932
357,73919
|126.368
112.376
81.600
89.718
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|28
32
104
82
|320,05548
353,26722
338,21711
331,45185
|144.883
129.358
149.198
176.787
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|24
24
80
80
|28
32
104
82
|314,92341
347,20937
328,69669
308,81042
|166.947
149.607
187.699
295.376
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
118
108
|115
131
154
111
|308,41279
346,95915
340,41496
343,37767
|198.395
150.460
141.354
131.688
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|46
52
79
62
|299,77481
341,68571
337,88446
325,31077
|246.455
170.162
150.396
204.487
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|46
98
92
72
|292,74581
282,54233
310,78909
295,20352
|290.959
534.941
279.568
388.617
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
12
12
|13
14
16
12
|292,16317
301,71691
280,01705
276,40839
|294.849
383.498
508.170
525.981
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|46
98
92
72
|284,82522
277,86955
317,23857
279,14462
|346.926
577.430
243.401
520.879
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Film Tasarımı ve Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|76
85
79
62
|271,81937
262,58119
349,19762
300,67137
|452.975
727.330
112.477
349.211
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
190
190
190
|113
243
243
195
|404,43452
389,94029
408,16583
410,49570
|25.313
46.886
33.660
40.358
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|57
65
65
52
|370,85152
365,08534
380,83363
379,68152
|75.203
89.439
80.105
98.064
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|45
65
65
52
|354,53739
349,09072
361,75223
362,63835
|112.950
128.688
126.002
139.754
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|34
39
90
72
|351,84013
354,26555
364,52232
360,23674
|120.202
114.882
118.489
146.238
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|74
83
77
62
|330,95849
317,76721
319,72948
318,01999
|189.174
246.108
290.753
305.268
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
90
85
85
|59
119
112
88
|307,43717
286,34100
292,83014
288,68202
|302.121
451.606
465.270
490.967
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|46
67
52
41
|301,51627
281,05597
289,05565
287,73268
|338.255
496.478
495.162
498.253
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|79
92
92
72
|298,56404
285,18302
296,28560
293,88816
|357.947
461.227
439.332
451.861
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|46
73
67
52
|297,73595
282,89372
310,84953
300,51751
|363.476
480.432
341.088
406.542
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|81
119
119
93
|289,21286
269,00894
276,52501
276,08530
|424.932
612.098
603.788
597.250
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|35
—
—
—
|288,54898
—
—
—
|430.055
…
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
32
60
60
|35
42
79
62
|286,98623
287,69195
301,58052
287,17062
|442.410
440.670
401.500
502.769
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
60
60
|41
52
79
62
|260,80587
252,39838
271,99671
251,66496
|687.195
801.406
646.771
857.045
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|35
40
52
41
|260,62965
258,53715
282,75390
249,17989
|688.998
727.363
547.946
887.884
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|54
—
—
—
|255,5433
—
—
—
|744.304
…
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|35
40
—
—
|252,47649
236,85301
—
—
|778.556
1.007.197
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
55
50
50
|41
73
67
52
|252,07768
236,54141
245,73367
241,25654
|783.088
1.011.488
937.938
989.587
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
40
40
|46
67
52
41
|241,98006
228,75197
237,98902
235,84504
|900.666
1.122.140
1.036.995
1.063.008
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Sosyoloji
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
60
60
|52
58
77
62
|418,26411
419,54362
413,68736
413,22598
|14.915
17.285
22.813
19.346
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|81
91
90
72
|383,02963
376,82546
376,94549
372,34759
|28.635
34.417
38.121
33.810
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|35
75
75
75
|374,28628
360,02667
362,06037
358,85202
|265.759
353.729
352.370
347.125
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|352,92094
346,10201
335,86098
329,16846
|379.540
437.540
526.953
532.481
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|30
80
80
80
|349,72853
338,70478
340,47772
321,09462
|399.565
490.421
491.511
596.980
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
66
65
65
|348,94779
337,61769
337,72747
330,17272
|404.629
498.545
512.460
524.942
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
30
—
—
|345,60685
347,86654
—
—
|426.906
425.867
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|40
50
50
50
|341,64626
333,97291
330,91217
326,07911
|454.675
527.031
567.742
556.340
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
67
67
|340,10025
338,29748
327,74772
319,09946
|465.865
493.487
594.778
614.169
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
75
76
76
|338,97915
331,20763
335,93717
326,58441
|474.209
550.240
526.340
552.415
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
61
62
|330,93056
320,53117
314,85605
301,68234
|537.421
649.119
717.608
782.611
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
70
72
72
|330,63863
318,14685
325,41381
311,79055
|539.859
673.328
615.559
680.665
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|323,7729
312,59405
—
—
|599.885
732.644
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
35
|321,9681
318,42493
340,11154
284,93462
|616.734
670.461
494.332
977.594
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|319,59861
299,88869
298,06551
285,94011
|639.114
884.014
905.872
964.699
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
31
—
—
|316,7773
309,73373
—
—
|666.493
764.811
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
40
|314,016
309,37826
303,1974
307,07704
|694.569
768.991
844.970
726.441
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
72
71
|312,82088
309,66737
323,17764
298,12188
|707.238
765.540
636.002
821.157
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|312,71451
307,19394
299,11351
283,35757
|708.320
794.336
893.155
997.963
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
90
90
90
|30
92
92
93
|311,4242
290,66417
286,72275
275,7486
|721.885
1.007.907
1.051.574
1.100.345
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|41
93
93
93
|309,36508
288,40307
288,01207
271,60901
|744.048
1.039.649
1.034.230
1.159.513
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
70
71
71
|309,25612
299,53562
292,93415
286,70182
|745.257
888.553
969.977
955.058
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|308,9623
297,02428
294,1629
291,96188
|748.489
921.586
954.298
891.321
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|40
92
93
93
|308,84959
284,84224
276,50127
259,75916
|749.786
1.090.963
1.194.567
1.343.376
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|305,70833
298,1096
296,16935
280,15074
|784.644
907.136
929.283
1.040.053
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
90
90
90
|36
93
93
93
|303,39748
276,4501
276,76797
266,99341
|811.224
1.217.417
1.190.744
1.228.660
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
100
100
100
|31
102
103
103
|300,75279
266,74611
262,93939
257,71122
|842.305
1.370.894
1.400.231
1.377.487
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|299,84598
292,0213
285,97325
275,25293
|853.266
988.938
1.061.763
1.107.214
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
55
55
55
|36
57
57
56
|298,47523
280,91979
286,51879
279,24318
|869.687
1.149.090
1.054.350
1.052.260
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
—
—
|65
65
—
—
|296,73122
288,31325
295,97084
—
|891.058
1.040.969
931.788
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
40
|30
52
52
41
|296,64071
286,84963
286,43347
288,95819
|892.172
1.061.826
1.055.533
927.438
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
47
47
|296,16837
281,00147
279,17909
263,59311
|897.975
1.147.920
1.156.151
1.281.317
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|295,77257
273,4705
274,21785
258,73522
|902.969
1.263.449
1.227.585
1.360.355
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
40
40
40
|21
41
41
41
|292,50614
267,97926
267,85175
267,5642
|943.924
1.351.276
1.323.594
1.219.944
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|291,5041
271,3022
268,17627
251,23073
|956.698
1.297.717
1.318.561
1.490.337
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|287,79096
279,78487
276,55734
267,16728
|1.004.950
1.166.049
1.193.756
1.225.993
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|285,8234
274,56815
272,29417
264,80268
|1.031.067
1.246.300
1.256.230
1.262.334
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|284,8145
275,11737
272,70705
276,79713
|1.044.706
1.237.917
1.250.075
1.085.747
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|283,54778
261,31897
262,99527
245,1273
|1.061.613
1.459.848
1.399.309
1.604.387
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|282,40228
266,81683
258,51862
255,4911
|1.077.118
1.369.823
1.471.539
1.415.485
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|281,74143
257,43553
255,18129
250,4893
|1.086.164
1.525.102
1.526.606
1.503.754
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
41
|281,68147
265,80036
261,08898
254,92953
|1.086.970
1.386.389
1.429.765
1.425.160
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
40
|52
52
52
40
|280,00423
273,65483
272,56817
276,82225
|1.110.149
1.260.533
1.252.123
1.085.411
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
60
—
—
|52
62
—
—
|279,6906
271,47074
279,71514
—
|1.114.434
1.295.040
1.148.511
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|278,1998
248,41232
—
—
|1.135.089
1.680.329
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
52
—
—
|277,32355
256,0522
—
—
|1.147.375
1.548.714
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|277,02045
271,26872
261,23375
266,67828
|1.151.554
1.298.259
1.427.414
1.233.458
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|276,49087
268,91664
266,43873
256,88177
|1.158.985
1.336.010
1.345.594
1.391.437
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|91
93
92
93
|275,95088
262,68903
259,87838
252,17526
|1.166.607
1.437.129
1.449.361
1.473.493
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
62
62
62
|275,74683
251,23452
246,44568
232,09627
|1.169.366
1.631.189
1.675.994
1.873.782
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
82
82
82
|274,5538
253,29608
250,74306
252,23044
|1.186.044
1.595.835
1.601.731
1.472.472
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|273,99902
251,79457
248,48851
238,79338
|1.193.813
1.621.581
1.640.591
1.730.359
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
95
95
94
|103
98
98
97
|272,73514
256,54318
267,68526
248,64554
|1.211.912
1.540.374
1.326.195
1.537.635
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|272,40725
264,43942
258,383
249,21079
|1.216.647
1.408.531
1.473.755
1.527.151
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|269,83252
253,36149
252,04686
245,16707
|1.253.660
1.594.730
1.579.652
1.603.640
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|269,36919
256,27519
252,32537
246,10093
|1.260.229
1.544.887
1.574.891
1.585.751
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
31
—
—
|267,32352
247,04464
262,13845
—
|1.289.680
1.704.286
1.412.947
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İkram Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|265,58625
251,73246
252,69503
232,24188
|1.314.813
1.622.630
1.568.671
1.870.577
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
30
|30
41
40
31
|265,36667
248,83204
243,35823
238,17954
|1.317.923
1.672.983
1.730.608
1.743.232
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
—
—
|67
67
—
—
|261,95032
238,26859
—
—
|1.367.658
1.860.607
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|261,8052
247,01628
264,49942
—
|1.369.834
1.704.795
1.375.649
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|261,44584
247,85841
244,51461
242,38209
|1.375.060
1.689.964
1.710.055
1.657.920
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Oğuzeli Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|259,28403
248,29048
244,03725
234,48488
|1.406.729
1.682.369
1.718.606
1.821.643
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|258,74034
248,01171
244,43778
236,26558
|1.414.769
1.687.295
1.711.382
1.783.292
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
—
—
|41
72
—
—
|257,86163
239,09164
—
—
|1.427.599
1.845.727
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|257,3771
245,97796
241,97337
232,47509
|1.434.635
1.723.094
1.755.483
1.865.298
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
40
|255,85418
247,84552
249,51213
251,3326
|1.456.821
1.690.215
1.622.923
1.488.475
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
30
|36
40
41
31
|255,29221
242,22368
238,78524
235,13466
|1.465.202
1.789.524
1.813.626
1.807.470
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Halıcılık ve Kilimcilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|254,37878
249,85662
245,49644
250,46094
|1.478.623
1.655.155
1.692.845
1.504.330
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
30
|31
41
41
31
|252,77462
240,03926
236,77446
234,53825
|1.502.271
1.828.728
1.850.728
1.820.513
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|250,97952
240,00582
248,02477
238,41711
|1.528.410
1.829.319
1.648.489
1.738.233
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tekstil ve Halı Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|247,73419
237,09483
242,45663
239,29746
|1.576.013
1.881.761
1.746.775
1.719.996
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nizip Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|247,4044
237,42862
241,45785
231,40522
|1.580.869
1.875.661
1.764.834
1.889.256
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|245,64806
236,21983
—
—
|1.606.704
1.897.516
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|245,08342
233,96325
242,19705
229,99484
|1.614.939
1.938.750
1.751.412
1.920.994
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|241,83066
233,29395
236,80507
220,95081
|1.662.715
1.951.069
1.850.125
2.135.930
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Araban Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
25
|41
41
41
26
|238,7661
232,96919
232,73186
231,05252
|1.707.750
1.957.040
1.926.343
1.897.191
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nurdağı Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
34
|31
31
—
35
|238,65272
229,01062
—
—
|1.709.355
2.030.264
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|41
41
41
31
|238,10721
233,16135
232,7262
225,34242
|1.717.398
1.953.548
1.926.447
2.030.087
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İslahiye Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|236,96309
228,62992
—
—
|1.734.058
2.037.231
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Nurdağı Meslek Yüksekokulu (GAZİANTEP) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
34
|31
31
—
35
|236,90496
229,4439
—
—
|1.734.890
2.022.420
—
—