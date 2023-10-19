İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Filistin'de ölü sayısı artıyor! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ederken bugüne kadar Gazzeli binlerce kişi başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere şehit edildi. Son olarak İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırırken saldırıda binlerce kişi şehit olmuştu. Çatışmalar hız kesmeden devam ederken Gazze'deki son durum merak ediliyor. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü? İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…