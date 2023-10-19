İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Filistin'de ölü sayısı artıyor! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç?

Son dakika Gazze haberleri yakından takip ediliyor. İsrail- Gazze arsındaki gerilim ateşi giderek alevleniyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 13. gününde İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünyanın kilitlendiği Gazze'de son durum her an araştırılıyor. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü? İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…