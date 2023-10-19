Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Filistin'de ölü sayısı artıyor! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:20

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Filistin'de ölü sayısı artıyor! İsrail Gazze’de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç?

Son dakika Gazze haberleri yakından takip ediliyor. İsrail- Gazze arsındaki gerilim ateşi giderek alevleniyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmaların 13. gününde İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Tüm dünyanın kilitlendiği Gazze'de son durum her an araştırılıyor. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü? İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…

GAZZE SON DURUM | Şimdiye kadar Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç? İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 13. gününde devam ederken bugüne kadar Gazzeli binlerce kişi başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere şehit edildi. Son olarak İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırırken saldırıda binlerce kişi şehit olmuştu. Çatışmalar hız kesmeden devam ederken Gazze'deki son durum merak ediliyor. Peki, Gazze'de son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi öldü? İşte, Gazze son dakika ölü sayısı ve yaralı sayısı…

GAZZE SON DURUM | Şimdiye kadar Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç? İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3785'e ulaştığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZZE SON DURUM | Şimdiye kadar Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç? İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

GAZZE'DE SON DURUM
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

Daha sonra İsrail bu kez hastane yakınına saldırı düzenledi.

GAZZE SON DURUM | Şimdiye kadar Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç? İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi. Filistinli yetkililer, Han Yunus'taki hastanenin yakınında yer alan bir evin İsrail jetleri tarafından vurulduğunu ve en az dört kişinin öldüğünü, çok sayıda insanın yaralandığını açıkladı. Kurbanlar arasında çocuklar da var.

GAZZE SON DURUM | Şimdiye kadar Gazze’de kaç kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı kaç? İsrail Gazze savaşı son dakika haberleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze şehrinde yer alan El Ehli Hastanesi'ne füze ateşlemiş ve 471 Filistinli yaşamını yitirmişti. Al Jazeera, öğle saatlerinde Han Yunus'taki bir binanın vurulduğunu ve en az dokuz kişinin öldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA