Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|490,98642
487,08711
503,49090
490,07239
|15.576
16.089
16.517
24.236
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|479,99568
491,50954
515,97355
513,02709
|22.294
13.973
9.764
9.926
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|463,82275
462,88296
487,61861
478,53719
|34.246
29.719
26.896
32.894
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|460,96194
444,34417
465,58101
455,05867
|36.572
42.798
44.355
52.154
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|458,66503
447,78284
469,22044
458,81459
|38.560
40.203
41.222
49.000
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|443,15199
420,70375
439,73429
422,67942
|52.495
62.437
67.749
82.127
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|427,99882
—
—
—
|67.432
…
—
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|426,56337
415,73724
444,56703
441,37120
|68.977
66.898
63.221
64.346
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|417,73625
395,75039
425,89939
414,63234
|78.548
87.077
81.369
90.163
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|409,62337
378,79853
394,47667
372,84668
|87.542
106.732
117.688
140.115
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|401,54052
381,94352
400,95416
372,03905
|97.068
102.890
109.468
141.204
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
80
80
|52
62
82
82
|390,83951
359,69608
373,49980
355,19800
|110.377
132.643
147.346
167.005
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
115
115
|72
82
118
118
|387,90362
368,98852
391,71376
381,73545
|114.262
119.386
121.276
128.055
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|384,33294
359,84738
388,63826
360,24293
|119.074
132.407
125.423
158.726
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|374,44837
345,14070
354,84875
331,57723
|133.052
156.376
179.252
211.970
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|373,81908
345,33418
352,21205
324,67577
|133.918
156.045
184.297
227.350
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|372,52953
—
—
—
|135.787
…
—
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
42
|341,83632
305,22907
310,31138
Dolmadı
|190.766
248.565
290.991
Dolmadı
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
—
|3
1
1
—
|334,70413
404,28273
337,79008
—
|206.645
78.182
215.051
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
70
70
|41
62
74
72
|318,33972
288,70501
300,34642
284,47998
|248.884
305.515
326.458
346.508
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|398,89194
—
—
—
|31.220
…
—
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
70
60
60
|62
72
62
62
|352,19951
333,05734
333,98920
328,91775
|119.186
180.165
222.077
254.203
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|344,82579
325,64042
326,34483
317,07445
|140.645
209.922
257.206
310.132
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
—
|25
25
25
—
|416,30951
425,37719
425,656
—
|120.537
127.718
126.310
—
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
1
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
354,17102
—
—
|Dolmadı
386.718
—
—