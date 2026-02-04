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Giriş Tarihi: 20.07.2026 15:25

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercihleri için bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla adaylar, hedefledikleri bölümlere ulaşmak için tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. İşte Gebze Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

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Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

YKS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte tercih hazırlığına giren öğrenciler, üniversitelerin güncel bölüm verilerini yakından takip ediyor. Gebze Teknik Üniversitesi'ni tercih listesine almayı düşünen adaylar, YÖK Atlas'taki taban puanları, başarı sıralamaları ve program ayrıntılarını inceleyerek kendilerine en uygun ön lisans ve lisans seçeneklerini değerlendiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 490,98642
487,08711
503,49090
490,07239		 15.576
16.089
16.517
24.236
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 479,99568
491,50954
515,97355
513,02709		 22.294
13.973
9.764
9.926
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 463,82275
462,88296
487,61861
478,53719		 34.246
29.719
26.896
32.894
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 460,96194
444,34417
465,58101
455,05867		 36.572
42.798
44.355
52.154
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 458,66503
447,78284
469,22044
458,81459		 38.560
40.203
41.222
49.000
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 443,15199
420,70375
439,73429
422,67942		 52.495
62.437
67.749
82.127
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 427,99882


 67.432
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 426,56337
415,73724
444,56703
441,37120		 68.977
66.898
63.221
64.346
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 417,73625
395,75039
425,89939
414,63234		 78.548
87.077
81.369
90.163
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 409,62337
378,79853
394,47667
372,84668		 87.542
106.732
117.688
140.115
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 401,54052
381,94352
400,95416
372,03905		 97.068
102.890
109.468
141.204
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
80
80		 52
62
82
82		 390,83951
359,69608
373,49980
355,19800		 110.377
132.643
147.346
167.005
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
115
115		 72
82
118
118		 387,90362
368,98852
391,71376
381,73545		 114.262
119.386
121.276
128.055
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 384,33294
359,84738
388,63826
360,24293		 119.074
132.407
125.423
158.726
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 374,44837
345,14070
354,84875
331,57723		 133.052
156.376
179.252
211.970
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilimler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 373,81908
345,33418
352,21205
324,67577		 133.918
156.045
184.297
227.350
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 372,52953


 135.787
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
42		 341,83632
305,22907
310,31138
Dolmadı		 190.766
248.565
290.991
Dolmadı
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Uçak Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
 3
1
1
 334,70413
404,28273
337,79008
 206.645
78.182
215.051
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
70
70		 41
62
74
72		 318,33972
288,70501
300,34642
284,47998		 248.884
305.515
326.458
346.508
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Elektronik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 398,89194


 31.220
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
70
60
60		 62
72
62
62		 352,19951
333,05734
333,98920
328,91775		 119.186
180.165
222.077
254.203
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 344,82579
325,64042
326,34483
317,07445		 140.645
209.922
257.206
310.132
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
 25
25
25
 416,30951
425,37719
425,656
 120.537
127.718
126.310
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2
1

 1
1

 Dolmadı
354,17102

 Dolmadı
386.718
Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2026: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları

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