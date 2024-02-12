Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:57
GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?
Hafta içi her gün Kanal D'de Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarıyla rekabet dolu bir güne başlıyor. 4 farklı gelinin yemekler yapıp maharetlerini gösterdiği yarışmada kayınvalideler yemekleri tadıp kendi gelinlerini bulmaya çalışıyorlar. Her gün en yüksek puan alan yarışmacının çeyrek altın kazandığı programda bugün çeyrek altın kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?