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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:57

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

Hafta içi her gün Kanal D'de Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yeni yarışmacılarıyla rekabet dolu bir güne başlıyor. 4 farklı gelinin yemekler yapıp maharetlerini gösterdiği yarışmada kayınvalideler yemekleri tadıp kendi gelinlerini bulmaya çalışıyorlar. Her gün en yüksek puan alan yarışmacının çeyrek altın kazandığı programda bugün çeyrek altın kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

Bugün 1321. bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1321. BÖLÜM

Cuma günü iki gelinin elenmesiyle yeni hafta, yeni yüzlerle başlıyor. Yeşim'in yarışmada kalma kararı sonrası kaynanası Beyhan Hanımın performansı merak konusu oluyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Henüz puan durumu belli olmadığı için çeyrek altını kazanan isim açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Henüz tadım sona ermediği için puan durumu netleşmedi.

GELİNİM MUTFAKTA 12 ŞUBAT || bugün çeyrek altını kazanan gelin kim, Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ne?
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