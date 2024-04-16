Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:26
Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da puan durumu
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde puan durumuyla araştırılmaya başladı. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı programda, gelinler yemeklerini yaparken kayınvalideler kendi gelinlerine en yüksek puanı vermek adına mücadele ediyorlar. Gelinlerin maharetlerini yarıştığı yarışmada bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan kim oldu, 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?