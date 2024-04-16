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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da puan durumu
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:26

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününde puan durumuyla araştırılmaya başladı. 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı programda, gelinler yemeklerini yaparken kayınvalideler kendi gelinlerine en yüksek puanı vermek adına mücadele ediyorlar. Gelinlerin maharetlerini yarıştığı yarışmada bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan kim oldu, 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’da puan durumu

Bugün 1367. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’da puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1367. BÖLÜM

Aleyna'nın istekleri, Songül Hanım'ı canında bezdiriyor! Bugün hafta finali oynanacak. Bir kişi bileziklerin sahibi olacakken bir kişi de yarışmaya veda edecek.

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Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’da puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'da henüz puan durumu belli olmadığı için çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’da puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 16 Nisan Salı bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta’da puan durumu
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